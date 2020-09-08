兒不聽勸「大買比特幣」！知名分析師發起投票　81%網支持其子：買得好

▲彼得·希夫的兒子購買比特幣，他因此在推特上發起投票「該聽誰的意見？」（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

知名分析師彼得·希夫（Peter Schiff）是黃金投資的擁護者，向來對比特幣投資都抱持著負面看法，但他的兒子卻不聽勸說，購買大量比特幣，讓他再推特上發起投票，「要聽從57歲有投資經驗的專業人士，還是18歲的大學新生？」沒想到竟然有多達81%的人，認為要聽兒子的。

Against my advice my son @SchiffSpencer just bought even more #Bitcoin. Whose advice do you want to follow? A 57-year-old experienced investor/business owner who's been an investment professional for over 30 years or an 18-year-old college freshman who's never even had a job. 請繼續往下閱讀... September 7, 2020

彼得·希夫是黃金的擁護者，對比特幣投資持反對意見，沒想到兒子不聽其勸說，購買大量的比特幣，讓他在8日在推特發起投票活動，「你想聽從誰的意見？一個57歲投資超過30年，有著豐富投資經驗的企業主；還是一名18歲的大學新生，甚至從未工作？」截至8日下午15點為止，共有7.1萬人參與投票。

投票結果顯示，有81%的人贊同兒子，僅有19%的人支持彼得·希夫。支持兒子的票數意外高出許多，其中還包括摩根溪資本管理公司（Morgan Creek Digital）聯合創辦人安東尼·龐普里亞諾（Anthony Pompliano），和有「比特幣教父」之稱的亞當·貝克（Adam Back），以及很多投資理財的專業人士，紛紛都支持兒子購買比特幣。

龐普里亞諾表示，「彼得，您是個聰明的人，用兒子來對沖您的黃金賭注，是一件非常好的主意，黃金上漲您會受益，比特幣上漲兒子會受益，可以有效得做到投資兩種資產。」

但彼得·希夫卻回覆，「並不是這樣的，兒子只有18歲，沒有太多的錢可以投資比特幣，投資卻實是一件非常好的事情，但是我關心的是老年人，他們將遭受更多的損失，而他們又沒有足夠的時間可以彌補這些損失。」