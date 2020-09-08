電子權值股回神！台積電、聯發科漲逾1%　指數漲62點收12663點

▲台股終場收在12663點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股週一勞動節休市一天，不過亞股漲多跌少，激勵台股今（8）日早盤走揚，盤中一度攻上 12700 點，不過午盤後漲幅收斂，終場收在12663點，上漲62點或0.49%，成交量1953.14億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 431元作收、上漲1.17%；鴻海（2317）因8月營收寫歷年同期新高，激勵股價開高震盪，站回 5日、10 日線，終場以 77.5元作收、上漲0.26%；股王大立光以3540元作收、下跌0.56%。

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其他大型權值股除了大立光下跌，台塑、南亞收平盤外，其餘都上漲。

今日上市類股漲跌互見，其中以生技類股漲幅最高，上漲2.02%；表現較差為玻璃類股，下跌2.62％。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股目前處於八月營收公布季，但利多不漲，停利賣壓大，今天整體量能沒出來，代表買盤不敢持續追價，市場觀望氣氛濃，且上禮拜五有跳空缺口，今天是第三天缺口沒被封閉起來，總合來看，大盤下跌加速大於上漲加速，買盤相對謹慎，不過今天有電子權值股撐盤，讓指數小幅收漲。



展望後市，李秀利指出，9月大事包括蘋果出新機，因此蘋概股還會是重點，另外華為開發者大會、美國選舉、紓困後續、疫苗進度等，都是牽動股市的關鍵，而台股多頭持續挑戰月線，如果8/20低點12144點沒破的情況下，短線仍維持區間震盪整理格局。