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農夫山泉上市首日股價飆逾85%！　董座鐘睒睒成陸新首富

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▲▼農夫山泉董事長鐘睒睒。（圖／翻攝自農夫山泉官網）

▲農夫山泉董事長鐘睒睒成為中國新首富。（圖／翻攝自農夫山泉官網）

記者王曉敏／綜合報導

中國大陸知名瓶裝水公司農夫山泉今（8）日於港股掛牌上市，早盤一度上漲85.12%至港幣39.8元，市值突破4400億港元。董事長鐘睒睒身家也連帶飆漲，以其持有的84.41%農夫山泉股權加上A股萬泰生物74.23%股權來計算，鐘睒睒身家已超越馬雲、馬化騰等富豪成為中國新首富。

綜合陸媒報導，鐘睒睒出生於1954年，曾於浙江日報做過5年記者，並於1996年在杭州投資創立農夫山泉股份有限公司，打造出農夫山泉、農夫果園、尖叫等至知名飲料品牌，成為中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，其中瓶裝水貢獻了該公司約6成的收入。

請繼續往下閱讀...

公開資料顯示，農夫山泉PO定價為每股港幣21.5元，募資約81.5億港元，公開配售階段超70萬人申購，一手中籤率為12%，認購倍數1148.3倍，凍結資金超6700億港元，成港股史上最大「凍資王」，被陸媒稱作「水中茅台」。同時農夫山泉將超越百威亞太，成為港股食品飲料行業市值第一的企業。

隨著農夫山泉股價飆漲，最大股東鐘睒睒的身價也跟著水漲船高。以農夫山泉開盤價計算，鐘睒睒持股市值約為3713億港元，此外，他還持有A股萬泰生物74.23%股權，按開盤價200元人民幣計算，鐘睒睒所持萬泰生物股票的市值高達近649億元人民幣。

合計鐘睒睒持有兩家公司市值4449億港元，折合572億美元。據富比世即時資料，馬化騰身家為567億美元，馬雲身家為514億美元，換句話說，鐘睒睒已超越馬化騰和馬雲成為中國新首富。

據新浪科技報導，鐘睒睒在虛擬敲鐘儀式上表示，上市只是新開始，將繼續努力工作，回饋投資者及消費者。

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