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鼎泰豐點不到的美食進駐超商！攜手全家搶攻2000億外食商機

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▲全家便利商店攜手聯手餐飲A級軍「鼎泰豐」，首度聯名打造招牌香辣醬系列鮮食搶市。（圖／全家提供）

▲全家便利商店攜手聯手餐飲A級軍「鼎泰豐」，首度聯名打造招牌香辣醬系列鮮食搶市。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代外帶商機大爆發，全家便利商店今（8）日宣佈與知名餐飲品牌鼎泰豐獨家合作，將在明天推出三款鮮食料理搶市，民眾只需不到百元價格就能品嘗餐廳必點的蛋炒飯，還有隱藏版的炒麵、烤飯糰，以差異化策略搶攻年產值上看2000億元的外食商機。

外食市場戰國時代來臨。「全家」以「24小時營業」、「店點深入全台社區鄰里」、「擅長開發差異化商品」三大優勢積極應戰，近期亦聯手山海樓、台鐵便當跨界共組美食隊，推出各式聯名鮮食，成功帶動鮮食相關品類業績成長二成。

請繼續往下閱讀...

針對與鼎泰豐策略結盟，黃正田指出，「全家」今年初搶先運用店舖Line群組團購販售鼎泰豐紅油炒手、水餃、牛肉麵、流沙包冷凍商品試水溫，開賣一周即銷售超過8千盒。

「外帶、外送崛起，更出現餐飲A級軍藉由推出冷凍微料理、便當等多樣商組，且積極開拓多元銷售管道突圍。」黃正田說，看好台灣之光的驚人魅力，「全家」鮮食團隊展開與鼎泰豐進一步合作。

全家指出，顛覆傳統鮮食開發流程，遵從鼎泰豐秉持餐廳品質的高規格，從原物料選用、製程到包裝皆通過主廚、品管的認可，耗費半年研發，選用餐廳人氣香辣醬為基底製作，帶給消費者餐廳級的美味享受，預計年底將再推出第二波聯名合作鮮食，挹注營運表現可期。

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