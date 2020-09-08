沃旭能源招募運維團隊　前進彰化、台中就業博覽會

▲沃旭能源前進彰化、台中就業博覽會招募運維團隊。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



全球離岸風電領導企業沃旭能源今（8）日宣布，擴大釋出40個職缺，號召中部地區優秀人才加入大彰化離岸風場運維團隊，讓北漂青年可以回家工作，預計將在本週六（12日）參加彰化縣政府以及台中市政府舉辦的就業博覽會，詳細說明人才需求以及職缺詳情。



沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，離岸風電蓬勃發展，不僅為台灣供應商帶來龐大商機，更為台灣年輕人才提供過去沒有或非常少見的工作機會，加入大彰化離岸風場運維團隊，不但能享有外商企業完整福利及多元職涯發展，更能和全球離岸風電菁英共事。



沃旭能源表示，團隊正全力招募高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程師共25名職缺，並新增招募電力系統監控工程師、風機技術支援主任、監控系統與資安人員、風機採購及維護保養合約經理、技術專案經理、廠務經理、物流倉儲人員等15名，總計40個職缺。

沃旭能源指出，離岸風場生命週期長達30年，包含開發、建造、運維、除役階段，不同階段分別需要不同專業背景與經驗的人才，而沃旭運維工程師預計將在2021年第1季前加入，其他人才則期望在2021年第2季前到位，打造大彰化離岸風場運維菁英團隊。



沃旭能源說明，目前全世界擁有超過26個營運中的風場，並在2016年選擇將亞太總部設在台北， 以在歐洲近30年開發、建造和運維離岸風場的經驗，將在彰化外海建造大彰化東南及西南第一階段離岸風場。

風場運維方面，沃旭能源強調，預計將在台中港投資興建全新運維大樓，並打造第一艘台灣籍運維作業船（service operation vessel, SOV），引進世界級風場運維技術和經驗，落實培育新世代風電人才。



《就業博覽會資訊》

台中市政府「職缺3000振興就業博覽會」

活動日期：109年9月12日（星期六）10:00-15:00

活動地點：財團法人台中世界貿易中心二館（台中市西屯區天保街60號）



彰化縣2020「就業薪動力 美好薪未來」就業博覽會

活動日期：109年9月12日（星期六）09:00-13:00

活動地點：彰化縣立北斗國民中學-彰化縣北斗鎮文苑路一段136號