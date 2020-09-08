台灣歷史課本中「被缺席」的三國內容　大馬獨中全保留

▲馬來西亞獨中的中國歷史課本保留了完整中國歷史。（圖／記者葉睿涵攝）

記者葉睿涵／綜合報導

108新課綱上路，但歷史課本的中國史卻將三國、武則天等部分內容刪去。反觀馬來西亞，由於捍衛華文教育先鋒的堅持，華人獨立中學的歷史課綱中完整地保留了整個中國史。

馬來西亞如今主流的中學教育劃分為國立與獨立兩種。國立中學的課綱由教育部制定，內容以本土歷史為主，涵蓋了馬來西亞歷史、伊斯蘭教史，與少部分的古文明和世界歷史。由於種族的原因，中國歷史並未包括在內，只有黃河文明在四大古文明的篇章中被簡略提及。

▲馬來西亞獨中課綱涵蓋了周朝到中華人民共和國的歷史。（圖／記者葉睿涵攝）

而獨立中學（下稱獨中）的歷史課本分為三本：世界歷史、馬來西亞及其東南亞鄰國歷史與中國歷史。獨中的初中中國歷史課綱從周、秦、漢、魏晉南北朝、隋、唐、宋、元、明、清朝，一直講述到了中華人民共和國的成立與發展。200多頁薄薄的課本，描寫了中國近3000年的一生。

其中，在台灣新課綱中最具爭議、被刪去的「三國」內容，從東漢末年的割據形式開始，到確定三分天下的赤壁之戰、三權鼎立再到三國滅亡，在獨中的歷史課本中佔了3頁之多。同樣被108課綱刪去的還有「武則天」這一段。獨中的歷史課本特別在唐朝的部分，闢了一個小節（約2頁）來描述武則天的登位與政績。

▲馬來西亞獨中歷史課本中仍保留台灣已刪除的「三國」部分。（圖／記者葉睿涵攝）

目前，除了中國大陸與台灣以外，世界上唯一仍教授完整中國史的，只有馬來西亞。這是因為大馬華人的祖先當年從中國「下南洋」後，仍心繫祖國。在政府想進行同化教育政策時，馬來西亞華人社團向政府抗議，堅持保存華文教育與包含中國歷史、中國地理等與中國有連結的課綱，這才讓後來的獨立中學得以有不同學制與課綱的結果。

其實，三國時期是中國歷史發展的關鍵時期。從強盛的漢朝逐漸式微，之後兩晉、南北朝的分裂，然後才有了隋唐時期的大一統。正是從三國開始，中國華夏民族確立了想要擁有一個統一王朝、而非只有分裂割據的局面。除了歷史因素外，三國也充滿故事性。無論是傳統藝術的戲曲，或是現代影視、流行樂等，不乏以此為背景或主題的作品。而武則天作為中國史上唯一的女皇，也經常被翻拍成片。

如今，台灣歷史課本將這些部分刪去，新一代的孩子未來是否還能有足夠的知識，去欣賞這些藝術作品，實在讓人擔憂。抑或是，他們未來也只能從這些作品中學習這段「被抹去的歷史」了呢？

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