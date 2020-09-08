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拜登民調領先！謝金河曝美股透露「美總統選情」：川普呼聲大會強勁

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▲川普,拜登。（圖／路透）

▲謝金河認為，未來兩個月美股會反應美國總統選情。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

美股上周遭逢修正，連續兩日走弱，不少投資人擔心「暴雨又來了！」對此，財信傳媒董事長謝金河日前在臉書發文表示，美股回檔修正走勢是正常狀況，3月暴跌的情況也不會重新上演。但他指出，未來兩個月美股會反應美國總統選情，會因候選人呼聲決定股票走勢。

由於美國跌幅過多，讓不少投資人憂心，股災是否又重來。謝金河認為，在蘋果股票一拆四、特斯拉一拆五之後，美股仍大漲，但VIX恐慌指數已悄悄上升至30附近，「美國科技股分拆利多已用盡，這個時候，道瓊工業指數成份股也完成三組調整，股價也都充分反映，這個時候必須面對技術面漲勢太猛的乖離修正」。所以漲多的科技股帶頭回檔，蘋果、亞馬遜、特斯拉開始掉頭。

謝金河表示，漲幅過大的科技股壓回，這回道瓊工業指數漲幅較小，支撐力道會比較強，可以挺住壓力，這個時候科技股掉頭修正，化解乖離過大，是正常狀況。他認為，相較於3月疫情降臨的極度恐懼，大家都知道要和疫情共存，美股會修正，但不至於又把3月的暴雨戲碼重新上演。不過未來兩個月，美股會反應總統大選的選情，若川普呼聲高，美國股市會比較強勁，若拜登強，美股會提前折返。

請繼續往下閱讀...

美國大選日趨接近，而拜登最近的民調暫時領先川普。分析師郭哲榮分享外國賭博網站，表示拜登目前賠率1.83、川普賠率2，川普本來賠率很高，現在越來越接近拜登，賠率越大表示勝率越小。他猜測，川普很可能會在美國大選中得到勝利，但過程中可能一度追上拜登的賠率。

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