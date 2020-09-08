日本自民黨「黨魁選舉」開跑！菅義偉等3人登記　4大焦點成戰場

▲日本自民黨總裁（黨魁）參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者楊明珠東京8日專電

日本首相安倍晉三因宿疾復發請辭，內閣官房長官菅義偉等3人今天辦理執政黨自由民主黨總裁（黨魁）選舉參選登記，選戰起跑。

《日本放送協會》（NHK）報導，上午10時（台灣時間9時）起，自民黨黨魁選舉開始接受參選登記，菅義偉、政務調查會會長岸田文雄、前幹事長（秘書長）石破茂共3人登記參選。3人都各自提出20名國會議員當推薦人的名簿。

辦理登記參選的會場位於自民黨總部9樓，上午10時20分截止。完成登記後，3名候選人由代理人進行選舉號碼抽籤。3名候選人在完成登記後，出席各自選舉陣營舉行的選戰起跑儀式，下午在自民黨總部舉行政見發表會並出席聯合記者會。

選戰焦點是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的防疫對策、經濟政策、促進地方活絡、是否承襲安倍政府的政策（安倍路線）等。

自民黨14日將舉行代替黨代表大會的參眾兩院總會（大會），由國會議員及47個都道府縣地方黨部的代表進行投票。國會議員是394票、47個都道府縣各3票為141票，總計有535票。完成投票後，立即開票，選出黨魁。新黨魁預計16日在臨時國會上被指名為首相，成為第99屆內閣總理大臣（首相）。

日本《讀賣新聞》、《朝日新聞》皆報導，預估菅義偉可望囊括7成國會議員票。民調也顯示，菅義偉獲得的支持率最高。

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