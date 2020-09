「聽到槍聲拔腿狂奔」中彈男童才6歲！　布魯克林街頭傳槍響5人傷

▲美國布魯克林2020年的J`Ouvert慶典因疫情取消仍有民眾上街歡慶,卻發生槍擊案件。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美國布魯克林的J'Ouvert非正式慶典中發生槍擊事件,共有5人受傷,其中有一名6歲男孩腿部遭擊中,送醫搶救後沒有生命危險,相關調查仍在進行,目前尚未確定涉及多少槍手。依照傳統,J'Ouvert慶典舉辦在西印度裔美國人日遊行之前的清晨,今年由於新冠肺炎疫情期間禁止超過50人的群聚,黎明前的慶典和遊行本身都已被取消,但仍有民眾上街慶祝。

根據《紐約時報》報導,7日凌晨3點左右,約數十人於街頭非正式地聚集慶祝,擁擠的十字路口卻傳出槍響,包含一名6歲男童與他的母親在內的5人遭到子彈射殺,男童左腿中槍,送往當地醫院後無生命危險,男童母親及另外3名成年男子,也都雙腿中彈就醫。

▲J`Ouvert非正式慶典發生槍擊案後,警方到現場調查。(圖/路透)

警方表示,調查人員現在正在尋找槍手及開槍動機,被槍擊的人很可能不是原本的預訂目標,此地區曾有過嚴重的幫派活動。紐約警察局偵探長莫納漢(Monahan)在推特上說,與槍擊案有關的兩名男子遭逮捕,並已追回兩把槍支,「調查處於早期階段,仍正在進行中。」

受害者34歲男子巴索德(Kelly Barthold)受訪表示,當時他正跟著人群一起走在人行道,突然聽到一聲槍響就開始逃跑,「聽到第三次槍聲時,我就被子彈擊倒了。」

根據警方8月統計,紐約槍擊案比去年同期增加了一倍以上,謀殺案增多近50%,此次槍擊發生在全市槍支暴力激增之際,更引起了警方和市政廳官員的關注,連川普總統在他一片混亂的連任競選中也沒放過此案,在推特上批評,這些案件都是由激進的左翼民主黨州長和市長的無能所導致。

Rochester N.Y., Brooklyn N.Y., Portland - All had bad nights, all weakly run by Radical Left Democrat Governors and Mayors! Get the picture?