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26歲女獄警與強暴犯牢房「激烈駁火」　同仁目睹：2人赤裸纏綿

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難以置信的組合！與強暴犯牢房「激烈駁火」　飢渴女警遭停職處分

▲26歲女獄警愛上強暴犯。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

一般而言，感覺獄警與犯人之間應該都會保持一段距離，但是在英國這間監獄似乎就不是如此了。日前傳出英國有一處監獄的女獄警愛上了一名男強暴犯，最後女獄警在心癢難耐的狀態下，直接在牢房內與強暴犯激情奮戰數回合，事情爆發後，該名女獄警已經遭停職處置。

根據《鏡報》報導指出，一名26歲女獄警任職於倫敦北部巴恩斯伯里地區的本頓維爾監獄，日前她遭同事指控與一名27歲的男性強暴犯阿莫拉（Dimeck Amoura）在牢房內發生性關係。而且被發現時，全身都是沒穿衣服的，兩人還處於纏綿交合狀態。承辦員警表示，完全不相信有獄警會與犯人在牢房內發生關係。

獄方表示，阿莫拉曾於2012年犯下強暴罪名，他尾隨一名29歲的實習建築師回家，其後又趁機持刀威脅該名建築師後性侵得逞。最後阿莫拉依強暴罪名判處6年有期徒刑。而目前該名女獄警已經遭到停職處分，至於相關懲罰內容還在討論中，目前尚未有定數，一切等到警察調查結果出爐後再決定。

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