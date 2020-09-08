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丟證件「要新人彎腰撿」引爆爭議！和碩子公司：涉事員工已去職

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▲▼昆山世碩发放員工證件竟隨手扔地上。（圖／翻攝自微博）

▲世碩電子發放員工證件時，竟隨手扔在地上。（圖／翻攝自微博）

財經中心／綜合報導

代工大廠和碩（4938）旗下子公司江蘇昆山「世碩電子」，近日生產線爆離職潮，原因是管理階層在發放新入職員工證時，邊點名、邊像扔撲克牌一樣丟在地上讓人撿；而員工就只能上前彎腰找尋，引發員工不滿，憤而離職，當地媒體更以「面試3000人，提桶跑路2900人」形容排隊辦離職的情況。

針對此事，和碩回應，已立即採取必要的改進措施，並持續加強相關人員的訓練，確保未來不會再有類似的事情發生，「尊重及關心員工是和碩長久以來一直秉持的企業價值理念，針對日前招募所發生的個別事件已背離公司的核心價值，我們感到震驚與難過，同時我們也對新進同仁誠摯表達歉意。」

請繼續往下閱讀...

另外，世碩電子也發布道歉聲明表示，新人培訓單位的現場管理不到位，工作人員以不當方式發放員工證件，使新人不受到尊重，對此「震驚與遺憾」，管理人員失職，主管率隊向員工致歉；會加強主管現場巡視及監督；對於當是員工的不當作為，會因廠規處理。

至於大批世碩員工因不滿離職，甚至造成生產線癱瘓的傳聞，世碩電子則未證實，不過涉事的兩名員工已離職。

據悉，這段影片透過「抖音」傳播，工作人員邊點名、邊把證件像丟撲克牌一樣隨意扔到地上，看也不看一眼。畫面迅速傳播，當地媒體甚至質問「被扔掉的是工作證還是員工尊嚴？」並引發網友討論和批評。

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