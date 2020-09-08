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無薪假家數、人數同時大減　勞動部：減班休息情況逐漸趨緩

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▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部公布最新無薪假數據。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（8）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到666家，實施人數為1萬5299人。跟上期公布的數據相比之下，本次一口氣減少186，人數減少4551人。多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業263家、批發及零售業224家、支援服務37家；實施人數前三名依序為製造業1萬943人、批發及零售業2421人、運輸及倉儲業677人。與上次數據相比，製造業與批發零售業的人數與家數出現明顯減少。

請繼續往下閱讀...

對於此次無薪假人數與家數大減原因，勞動部官員解釋，這次的統計期間剛好是落在8月底，基本上各家事業單位進行減班休息區間都會是以一個月來計算，因此這次的統計剛好是8月結束的數據，所以說這次的減班休息人數與家數才會出現明顯減少。

另外，勞動部官員也提到，若是以最近幾期的減班休息數據來看，目前減班休息的情況已逐步趨緩，不過勞動部也會持續密切關注，而勞動力發展署也持續有在推動協助企業的相關紓困措施，如充電再出發等措施，若事業單位有需求的皆可向勞動力發展署詢問。

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