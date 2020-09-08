蝦米！捷克央行竟有1枚130公斤巨無霸金幣

▲捷克央行竟有1枚重達130公斤巨無霸金幣。（圖／翻攝自央行臉書）

記者陳心怡／台北報導

克參議院議長Miloš Vystrčil與布拉格市長Zdeněk Hřib日前率團訪台，，我國央行也特別在臉書粉絲頁上，介紹捷克央行成立的歷史，其中，捷克央行竟鑄造了一枚面額1億捷克克朗、純度999.9的金幣，這枚金幣重達130公斤，直徑53.5公分、厚4.8公分，堪稱是金幣巨無霸。

這枚金幣是捷克央行為紀念捷克斯洛伐克克朗誕生100週年所打造，金幣正面除顯眼ČNB字樣外，還有3隻動物，中間的捷克雙尾獅代表波西米亞，左右兩隻鷹分別代表摩拉維亞與西里西亞；背面主題則是捷克斯洛伐克國徽—一隻配有斯洛伐克盾形紋飾的捷克雙尾獅，周圍綴以「捷克斯洛伐克克朗100週年」捷克文字樣，以及1919、2019兩個年份。這枚紀念金幣現展示於捷克央行在布拉格的展覽廳。

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央行指出，說到捷克就得從奧匈帝國談起～，918年奧匈帝國瓦解後，同年10月28日，關係密切的捷克與斯洛伐克合組捷克斯洛伐克共和國；1919年，共和國設立財政部銀行辦公室（即捷克斯洛伐克央行前身），並開始發行捷克斯洛伐克克朗。

1926年，捷克斯洛伐克央行—捷克斯洛伐克國家銀行（Národní Banka Československá, NBČS）誕生，接手財政部銀行辦公室業務。1939～1945年，捷克地區被納粹德國佔領、成立魁儡政權，與斯洛伐克地區暫時分家；後來，傀儡政權隨納粹倒台而結束，捷克與斯洛伐克又再度牽手。

1950年，捷克斯洛伐克廢除NBČS，另成立新的捷克斯洛伐克國家銀行（Státní Banka Československá, SBČS），作為中央計劃經濟下融合央行與商業銀行功能的單一銀行（monobanka）；直至1990年，該行方隨政治制度改變，轉型為僅執行央行業務。

1989年，捷克斯洛伐克的「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）成功以非暴力方式爭取民主，隨後捷克與斯洛伐克分離傾向日趨明顯；迨至1993年1月1日，捷克與斯洛伐克正式和平分手，成為兩個獨立國家、並彼此建交，一般稱為「天鵝絨分離」（Velvet Divorce）。

捷克於1993年成為獨立國家後，設捷克國家銀行（Česká Národní Banka, ČNB）為捷克央行，續以SBČS所在地作為該行位於布拉格的總部大樓，斯洛伐克則另設斯洛伐克國家銀行（Národná Banka Slovenska, NBS）為其央行。這兩國皆沿用克朗作為通貨單位，分別稱捷克克朗與斯洛伐克克朗；不過，自2009年1月1日起，斯洛伐克加入歐元區、以歐元為法定貨幣，斯洛伐克克朗隨即走入歷史。