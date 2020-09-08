阿嬤半路突然不適「離家還有2公里」　11歲孫熟練開她的車救命！

11-year-old boy, PJ Brewer-Laye, helps save sick grandmother by driving her to safety in Indianapolis.

Source: Ms Brewer-Laye https://t.co/XOAGWwnT0Y pic.twitter.com/rzjjz67fwK — Abayomi Shogunle (@YomiShogunle) September 7, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一名11歲男童目睹阿嬤身體不適，就在對方虛弱地快要昏倒時他竟然跑去開車，最後及時把人載回家求救，熟練的開車技術讓家人嚇了一大跳，也獲得網友大讚。

11歲男童布魯爾·萊伊(PJ Brewer-Laye)當時駕駛卡丁車，與祖母安吉拉(Angela Brewer-Laye)正在一起散步，結果半路上對方突然感到頭暈目眩，只能虛弱靠著附近路標上，當時2人離家還有約2公里的距離。

安吉拉表示，孫子時常喜歡在她散步時，在旁駕駛卡丁車、四輪車或是腳踏車陪在左右，當天對方注意到她的異狀後，竟然衝回家中開了她的車，「我當時人站在路邊，突然看到我自己的車正往我這邊開來，而且開得非常平穩」。

布魯爾·萊伊順利載著即將昏倒的祖母回到家中，還能熟練把車安好停在後院車道，超強技術讓對方佩服，「他只是一個11歲的男孩，開車技術竟然比他媽媽還好」。而有低血糖問題的安吉拉，後來在孫子的幫助下服用藥物，順利脫離了險境。

安吉拉後來把這個故事分享在臉書上立即獲得很大的迴響，許多人大讚布魯爾·萊伊是開車神童，對此她澄清，這其實不是孫子第一次開車，以前就曾在爺爺的監督與教導下學過，「我的車道其實十分狹窄，他竟然完全沒有開到草地上」，並且感謝孫子的救命之恩。

▼女子快暈倒前，竟看到孫子開著她的車來救人。（圖／示意圖／視覺中國）

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