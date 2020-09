過半民眾不相信！疫苗淪政治工具　拜登：若上市會立刻注射

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

美國民主黨總統參選人拜登7日表示,若「明天」疫苗就上市,他就會立刻注射,只要一切研發、生產、審核都公開透明,就算讓敗選他也會去注射。拜登指出,美國民眾之所以不信任疫苗,都是因為總統川普將它變成政治工具,這都讓美國的防疫出現阻礙。

拜登(Joe Biden)7日在賓州接受訪問時表示,若是新冠肺炎疫苗確實如川普所說的,在大選前就上市的話,他也會立刻接種,但前提是所有研發、生產、審核都公開透明,「我想看看科學家們是怎麼說的,我希望疫苗是完全透明的。」

拜登表示,這段期間疫苗已經變成川普的政治工具,「我擔心,如果我們有一個真正好的疫苗,人們會不願意使用,因為他(川普)正在破壞大眾的信心。」拜登強調,如果明天就有疫苗,他就會立刻去注射,「如果這讓我敗選,我也會這麼做,我們需要疫苗,現在就需要,我們必須相信科學家的話。」

《CBS News》的最新民調顯示,僅有21%的民眾在疫苗上市後會選擇立刻施打,其餘大多數都認為,他們會先等著看別人注射後的結果;有超過三分之二的民眾認為,若疫苗在今年上市,就代表著沒有經過足夠測試就倉促批准,而非卓越的科學成就。



News: Joe Biden says while Trump is undermining confidence in a COVID vaccine—he WOULD take a vaccine tomorrow if it was available as “we need a vaccine and we need it now.” pic.twitter.com/E9x5QbDYbk