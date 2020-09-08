過半民眾不相信！疫苗淪政治工具　拜登：若上市會立刻注射

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國民主黨總統參選人拜登7日表示，若「明天」疫苗就上市，他就會立刻注射，只要一切研發、生產、審核都公開透明，就算讓敗選他也會去注射。拜登指出，美國民眾之所以不信任疫苗，都是因為總統川普將它變成政治工具，這都讓美國的防疫出現阻礙。

拜登（Joe Biden）7日在賓州接受訪問時表示，若是新冠肺炎疫苗確實如川普所說的，在大選前就上市的話，他也會立刻接種，但前提是所有研發、生產、審核都公開透明，「我想看看科學家們是怎麼說的，我希望疫苗是完全透明的。」

拜登表示，這段期間疫苗已經變成川普的政治工具，「我擔心，如果我們有一個真正好的疫苗，人們會不願意使用，因為他（川普）正在破壞大眾的信心。」拜登強調，如果明天就有疫苗，他就會立刻去注射，「如果這讓我敗選，我也會這麼做，我們需要疫苗，現在就需要，我們必須相信科學家的話。」

《CBS News》的最新民調顯示，僅有21％的民眾在疫苗上市後會選擇立刻施打，其餘大多數都認為，他們會先等著看別人注射後的結果；有超過三分之二的民眾認為，若疫苗在今年上市，就代表著沒有經過足夠測試就倉促批准，而非卓越的科學成就。



News: Joe Biden says while Trump is undermining confidence in a COVID vaccine—he WOULD take a vaccine tomorrow if it was available as “we need a vaccine and we need it now.” pic.twitter.com/E9x5QbDYbk — Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) September 7, 2020

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