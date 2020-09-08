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台股連8周遭外資提款　投資人「選股為上策」可留意5族群

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▲▼ 在台積電帶動下，台股今天盤中攻上13031點，創下歷史新高，大漲443點，不過，行情開高走低，終場反而小跌1點，收在12586點。（圖／實習記者方敬攝）

▲法人表示，台股短期內可能持續整理，選股仍為上策。（示意圖／實習記者方敬攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股上周遭逢修正，連續兩日走弱，影響台股走勢。中信投信預期，台股短期內可能持續整理，選股仍為上策，建議以近期強勢表態個股為宜，看好面板、太陽能、風電產業後市，長期而言，仍看好遠端工作、Mini-LED等相關類股。

根據彭博統計，截至9月7日，亞洲股市全數遭到賣出，其中台股連續8周遭到外資賣出，南韓則由淨流入轉為淨流出，金額來到17.9億美元失血最重；另在在指數表現方面，越南周漲幅來到2.6%，為少數上漲的亞洲股票市場。

請繼續往下閱讀...

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，以過去一季來看，由於川普民調大幅攀升與美國聯準會（Fed）的長期低利率宣言，激勵資本市場的表現，使得美國科技股經歷了順風順水的漲勢。不過，市場終於在9月3日遭逢修正。

周俊宏指出，美股基本面並無變化，這次回檔並未改變目前市場多頭行情的趨勢，只是健康的類股輪動，台股受美股影響下跌，雖然周線翻黑，但跌幅相較美股輕微。

周俊宏分析，台股修正幅度較小，主因為過去幾周，資金已逐步從科技股移轉到傳產、新能源等，且細究4日盤面，權值股漲多回檔，中小型股如太陽能、面板等逆勢上漲，種種跡象也指向類股正常輪動。

周俊宏預期，台股在短期內可能持續整理，選股仍為上策，建議以近期強勢表態個股為宜，面板、太陽能、風電產業後市依舊看好；而長期來說，依舊看好遠端工作、Mini-LED等相關類股。

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