川普再槓美軍！　狠批五角大廈高層「只想打仗」滿足軍火商

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外媒報導

美國總統川普與美軍的關係日趨緊張，他7日更在白宮記者會上表示，國防部的高層只希望繼續發動戰爭，因為這樣才能讓軍火承包商感到滿意。CNN也形容，這是川普上任以來對五角大廈發「最前所未有公開抨擊」，可能會對整體美軍造成負面影響。

根據《CNN》與《紐約時報》報導，川普7日在白宮記者會上公開批評五角大廈高層只想打仗，「我沒有說美軍會愛上我，也許士兵有，但五角大廈高層可能沒有愛我，因為他們什麼都不做只想著打仗，所以那些製造炸彈、飛機以及其他一切的優秀公司，都能夠保持開心。」

在此番言論之前，川普才被《大西洋》雜誌爆料，他稱曾參與諾曼地登陸戰並陣亡的陸戰官兵，以及1918年一戰貝勒森林戰役 （Battle of Belleau Wood）殉國的將士，全都是「魯蛇」、「廢物」（suckers），引發各界批評。

儘管目前五角大廈還未出面說明，許多人都認為這些指控會對美軍造成負面影響；CNN分析師柯比（John Kirby）也認為，總統對完全貶低了軍隊領導人的動機，「他總是試圖否認自己的輕蔑和輕率。」

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