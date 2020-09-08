泰王發布親筆畫引猜測　「藍衣小女孩」究竟是誰？！

記者葉睿涵／綜合報導

泰國王室發布泰王瑪哈瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的親筆畫像，外界對於畫中的女子究竟是廢而復立的「泰國版甄嬛」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）貴妃，還是正宮素堤達(Suthida) 王后，有著不一樣的猜測。

泰國王室5日在臉書發布泰王親筆繪製的一系列簡筆畫，圖中一對可愛又浪漫的男女或是在小屋中享受著溫馨的家庭生活，或是一同在陽光下約會，強調了泰王宣揚家庭和樂與幸福的理念。

從畫中人物的穿著來看，身著王室明黃色的小男孩極有可能是泰王本人，因此畫中穿著淺藍色衣服的小女孩是誰，立即引起了外界的好奇心。馬來西亞《中國報》猜測，由於泰王日前剛與詩妮娜貴妃在月下甜蜜共進晚餐，因此這幅畫是在描繪著兩人的約會場景。而且，詩妮娜年僅34歲，與泰王有著年齡差，因此在泰王的心目中，詩妮娜就像畫中小女孩一樣天真浪漫。

不過，大陸媒體卻持相反意見，認為這幅畫是泰王在向素堤達王后真情告白，希望她不要吃貴妃的醋。《搜狐》指出，在最新的畫作中，泰王罕見地將代表王室的標誌作了更動。除了原本代表自己的「M」以外，他還在標誌上加上了據說是象徵王后素堤達的「S」。不過在王室的代表色中，蘇堤達的代表色是紫色，與華中小女孩的穿著略有不同。

▲泰王最近發布的新畫像引發外界猜測，究竟畫中人是蘇堤達（左）或是詩妮娜（右）。（圖／CFP）