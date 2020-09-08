一周內「冰火二重天」　美西同時發布高溫與暴風雪雙警報！

▲紅外線衛星雲圖顯示美國科羅拉多州野火期間的狀況。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國西部仍在經歷熱浪，並擔心野火是否會因此加劇之際，西部山區卻將在本週迎來第一場雪。多變的天氣讓不少地區在一周內同時發布高溫警報與暴風雪預警。

據《紐約郵報》報導，西南部沙漠、加州和俄勒岡州南部地區由於熱浪來襲，在當地時間7日都發布了高溫警報。福斯新聞引述美國國家氣象局（NWS）的說法，這股熱浪讓南加州的氣溫破了紀錄，洛杉磯附近的伍德蘭山（Woodland Hills）6日出現攝氏49.44度高溫，創下洛杉磯縣最高溫紀錄。這個溫度幾乎與美國最熱的加州死亡谷最高氣溫相當。

Red Flag Warnings in place Tues afternoon into Wed for upcoming Santa Ana winds,. Residents in foothill communities near #BobCatFire should remember this is the time to get "Set". Assemble your emergency supply kit and be ready to evacuate if told to do so. #LAWeather #cawx pic.twitter.com/4ZtRJHOfVk — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 8, 2020

高溫與乾燥的條件結合將提升美西野火的風險，因此從華盛頓（Washington）到南加州（Southern California），甚至東部的科羅拉多州（Colorado）等西部9州都發布了火災風險的紅旗警告。但在西部山區，他們將迎來更詭異的天氣。

▲加州海邊因熱浪出現避暑人潮。（圖／路透）

擁有洛杉磯山脈最高峰的科羅拉多州溫度將在一周內大起大落，一場暴風雪將在熱浪後席捲科羅拉多州。此前的週末，他的溫度高達38.33攝氏度。

科羅拉多州公共廣播電臺報導，助理氣候學家波林格（Becky Bolinger）表示，這種劇烈的天氣變化「是我從未見過的」。博爾德國家氣象局（Boulder’s National Weather Service）7日也在推特上提醒民眾，現在就得為這種夏天和冬天的劇變天氣做好準備。

Drastic change to WINTER starts tonight! Cold front blasts thru this eve with strong winds. Rain changes to snow over most of plains by Tuesday. Accumulations may result in broken tree limbs & power outages. Prepare now, for this sharp change from summer to winter! #COwx pic.twitter.com/OBpDFmpeIS — NWS Boulder (@NWSBoulder) September 7, 2020

NWS指出，冷鋒將從7日晚間開始生成，美西的氣溫會在8日有所下降，但仍高於季節平均水平；8日，強風和暴雨將轉為降雪，而暴雨可能會導致樹枝斷裂和電力中斷。

當地媒體報導，丹佛6日的氣溫高達32.22攝氏度，週末後就要立即迎來大部分前山脈地區20年來沒有經歷過的9月降雪。丹佛最早的冬季降雪記錄是在1961年9月3日。由於氣候的劇變可能帶來寒流，蒙大拿（Montana）、懷俄明（Wyoming）和科羅拉多州也都發布了暴風雪預警。

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