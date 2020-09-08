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8倍祝福！28歲男爽賺「買房基金」　老爸每年慶生送威士忌發大財

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▲▼英國爸爸共買了28瓶威士忌送兒子當生日禮物，卻意外成為買房資金。（圖／達志影像）

▲英國爸爸共買了28瓶威士忌送兒子當生日禮物，卻意外成為買房資金。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

英國一名年僅28歲的男子羅布森（Matthew Robson），從出生後的每年生日，都會從父親皮特（Pete）收到一瓶麥卡倫18年單一麥芽威士忌當作生日禮物，直到今年剛好累積到28瓶，計算後發現市值已超過4萬英鎊（約新台幣155萬元），剛好可以用這筆「固定收入」買下人生第一間房，達成重要人生里程碑。

根據英媒《BBC》報導，羅布森生於1992年。他向媒體透露，威士忌並不是父親每年生日送給他的唯一一件禮物，由於「未成年不能飲酒」，與玩具相比，威士忌或許對於懵懂的小男孩而言不是一件理想的禮物，且父親在送出禮物後也時常叮囑他「絕對不能打開」，讓他認為父親送出的禮物根本是垃圾，他從未想過，28瓶威士忌在日後卻能變身為「人生第一桶金」。

父親皮特來自蘇格蘭的米爾納所特，他向媒體表示，當初購買28瓶的威士忌總共只花費5000英鎊（約新台幣19萬元），「那時候我送給兒子的生日禮物，是一瓶1974年的威士忌，本來我是要用來到在兒子頭上。」

皮特補充道，「我腦中想了一個有趣的畫面，若羅布森滿18歲時，就會有18瓶18年的威士忌。」

羅布森回憶幼時收到威士忌當生日禮物的窘況，「每一年的生日禮物都是同一瓶威士忌，那時候我只覺得非常疑惑，因為年紀小根本不能喝酒啊。」

專家分析後表示，麥卡倫從28年以前開始有收藏價值。而羅布森表示，目前已委託酒商協助銷售，盼能以4萬英鎊的價格順利賣掉28瓶18年威士忌，共翻漲8倍，並將這筆錢作為買房資金。

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