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貨運司機月薪6萬！流動率卻很高　網曝「缺人」關鍵：用生命換錢

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▲喝醉市民衝到車道想被大卡車撞，好在司機即時剎車。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

▲貨車司機工時長，且久了會有職業傷害。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者施怡妏／綜合報導

每一份工作都有辛苦的地方，不論做什麼職業也都應該受到尊重，有網友好奇，貨運司機月薪都有5、6萬元，開聯結車的司機月薪還高達7萬元，「可是這一行流動率超高，而且都是有年紀的人在做，明明薪資待遇還不錯，為什麼會留不住人呢？」

原PO在PTT板上發文，聽說貨運司機很好賺，月收入有5、6萬元，若是開聯結車，還有機會拿到7萬元的月薪，可是這一行流動率卻超高，且看起來都是有年紀的人在做，幾乎沒有年輕人，也常常在路上看到徵人的消息。讓原PO好奇，「貨運司機薪資高，卻一直瘋狂招人，為什麼這行留不住人呢？」

請繼續往下閱讀...

▲▼高速公路,貨櫃卡車,卡車。（示意圖／Pixabay）

▲許多貨車司機需要開長途車送貨。（示意圖／Pixabay）

貼文一出後，許多網友在底下留言，「疲勞駕駛，還要裝卸貨，最重要貨車燒屁眼」、「長時間開車憋尿」、「薪水再高也只是缺錢的人去頂幾個月，要做長期根本不可能」、「用生命在賺錢，五六萬很多嗎」、「整車的貨，搬完就往生惹」、「車輛的維修跟耗材、很多都是司機負責的」、「很多年輕人都覺得很簡單，進來了才說跟想像中不一樣」。

也有不少網友透露，貨運司機的工作風險很高，「平均工時很高，然後因為常坐著，腰會出毛病」、「壓榨你的時間、精神，甚至生命,」、「開車超累的，而且風險太大，若撞死人就會被判過失致死」、「職業傷害很重，老了你就知道了，全身都是病痛」、「你把月薪轉換成時薪就知道了」、「作息永遠不正常，半夜疊貨開車趕送貨，一天睡不到3個小時」。

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