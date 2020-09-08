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8歲女童被做成「情趣娃娃」！媽一看崩潰痛哭：連穿著都一樣

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實習記者劉雪兒／綜合報導

許多家長喜歡在社群媒體「曬娃」，這種舉動可要小心。住在美國佛羅里達的特麗（Terri），常在臉書分享8歲女兒凱特（Kat）的生活點點滴滴，不料遭到有心人士利用，竟照著她女兒的模樣做出「情趣娃娃」，以559美元（約新台幣1.6萬元）在亞馬遜（Amazon）販售，成了戀童癖的營利素材，讓她感到相當噁心，頓時崩潰痛哭。

根據《每日郵報》報導，特麗的女兒患有「變異型免疫缺失症」（CVID），因為經常需要大量輸血，所以常在醫院接受治療，而她為了不讓女兒就此過一生，鼓勵外型可愛出眾的Kat參加選美比賽，而自己也常在臉書上分享女兒治療、選美、以及生活點滴，卻意外累積人一定的人氣。

去年8月，特麗突然收到朋友的通知，「我在亞馬遜拍賣網站（Amazon），看到和妳女兒長得一樣的情趣娃娃，每個以559美元（約新台幣1.6萬元）出售。」特麗立刻上網確認，果然在一項名為「男用高品質真人娃娃」的商品中，看到一個無論是神韻、姿勢、以及穿搭，甚至連放在身邊的布偶，都跟她之前分享女兒的照片如出一轍。

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▲凱特被做成「情趣娃娃」，在網路販售。（圖／翻攝自推特）

她非常崩潰的表示，「我無法想像製造商會用我女兒的照片，做出這種醜陋和邪惡的東西，只為了滿足戀童癖者的需求」，甚至怒批亞馬遜居然允許這種東西上架，而官方也在檢舉4天之後，下架了這款情趣娃娃，不過其他網路商城並沒有同步下架。

藉著，她向兒童救援聯盟（Child Rescue Coalition）求助，但兒童情趣娃娃在佛羅里達、田納西、肯塔基等三個州屬於非法之外，其餘的地區都是合法的，不過最後在組織的幫助下，Terri也順利推動了請願連署，希望能因此讓美國全面禁止兒童情趣娃娃，促使有心人士不在把壞主意放在無辜的孩子身上。

消息一出，網友紛紛站出來表示，「這真的是太毛骨悚然了！相關單位應該立法，禁止所有兒童形象的成人娃娃出現」、「亞馬遜允許出售這種性質惡劣的商品，所以應該為其負責」、「太不可以禮遇了！為什麼這竟然是合法的」。

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