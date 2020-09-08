當場塞石縫凹折死！他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染清澈瀑布水

▲烏茲別克觀光客在泰國瀑布失足墜落。（圖／翻攝自chiangraitimes）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人去觀光，都會喜歡留下印象深刻的照片，但千萬不要玩命攀爬。泰國著名的瀑布景點「Ngao Waterfall」公園，是觀光客都會前往拍照的踩點處，日前一群烏茲別克背包客，在該處拍照，其中一名22歲的男子攀爬到靠近瀑布的岩石上拍照，未料卻失足滑落當場死亡，他的朋友全傻了眼，親眼看著血水染紅了瀑布水。

根據英國《鏡報》報導，來自烏茲別克的一群背包客，日前到「Ngao Waterfall」公園拍照，其中22歲的Soipov Abdullokh卻在看到瀑布之後相當興奮，於是攀爬在瀑布旁的大石頭想要拍照，一群人忽略了旁邊的警告標語，站在接近瀑布頂端。

就在Soipov Abdullokh爬上15公尺高的地方準備拍照時，卻因為石頭表面濕滑，當場墜落到谷底，其他的朋友看到這場景，嚇得說不出話，立刻報警處理。警方過了約2小時後終於抵達案發地點，並在瀑布頂端的岩石縫隙中，找到了Soipov Abdullokh摔的凹折不均的屍體。

Soipov Abdullokh因為重摔，導致頭顱被岩石深深劃開，血水染紅了瀑布水，急救人員當場宣布他死亡，並將遺體送往醫院。據悉，Soipov Abdullokh與朋友在泰國當地租了機車，沿途欣賞風景，卻沒想到忽略了當局的警告標示，命斷他鄉。目前烏茲別克駐泰大使館已得知消息，協助家屬善後。