大夜班薪水卻「不到30K」！網揭低薪問題根本：幹嘛還要多花錢？

▲大夜班薪水可能只比白天班高一點點。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

通常各行各業的大夜班薪水都會比較高，可能會比白天班多出幾千元的加給，不過有人發現，「為什麼一堆服務業大夜薪水還不到30K啊？」除了台北市以外的超商，很多中南部的大夜班店員都賺不到3萬，讓他很納悶，這種待遇怎麼還會有人願意做？

原PO在PTT表示，他查詢一些服務業的大夜班收入，「非台北市的7-11還有小X百貨，貼出來的大夜薪水都不到30K」，但他記憶中20年前的超商大夜班就差不多月薪3萬，如今20年過去，物價飛漲唯獨薪水原地踏步，奇怪的是就算待遇不佳還是很多人應徵，「賺的錢才多白天2~3K，換來的是未來的一身病，及人際關係全完蛋。」

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▲長期上大夜班固定作息也不至於太傷身。（示意圖／資料照）



網友指出，低薪現象不單單體現在大夜班，很多行業都有這情形，最大問題就是出在無論老闆開出多低的薪水，只要符合法規，都還是會有人應徵，「你覺得30K就有奴隸要做的話需要給到60K嗎」、「因為你不做還有千千萬萬的人排隊等著」、「給30k就有人應徵了，那幹嘛還要多花錢？」

也有人指出，薪水也有地區差異，北部的大夜班薪水幾乎都有3萬以上，因為物價、房租都比較貴，薪水相對也會比較高，中南部就有可能開到3萬以下，「麥當勞大夜隨便買都36,000到40,000，認真上班一定有」、「肥魯認識的小7大夜都超過34k」。