6歲童睡到一半左眼炸開！　「無聲詭彈」穿透屋頂再卡進腦中

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記者黃翊婷／綜合報導

墨西哥當地時間6日發生一起離奇的槍擊案，6歲男童達林（Dalin Andrés）在奶奶家睡覺時，遭一顆不知道從哪裡來的子彈打中左眼，雖然緊急送醫治療，但目前情況還是很不樂觀。由於附近並沒有目擊者，甚至沒有人聽到槍聲，奇馬爾瓦坎警方仍在全力調查事發經過及原因。

綜合墨西哥《Milenio》等媒體報導，事發當天，6歲的達林與家人一起住在位於奇馬爾瓦坎（Chimalhuacan）的奶奶家，6日凌晨他與弟弟躺在床上酣睡，卻突然被「穿過屋頂」飛進來的子彈打中，左眼當場血流如注。

▲達林睡到一半被子彈打中，送醫治療後仍未脫離險境。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然奶奶立即報警並將孫子送醫，但達林傷勢嚴重，加上年紀還小，收治的第一間醫院沒有足夠的設備照料，考量到子彈仍卡在頭部，醫療團隊決定將他轉送到伊斯塔帕盧卡（Ixtapaluca）更高階的醫院接受治療。然而，達林經過手術保住一命，健康狀況依舊很不樂觀。

奇馬爾瓦坎警方坦言，事後雖然發動大規模搜查，但案發現場附近根本沒有人打架鬧事，也沒有人曾經聽到開槍的聲音，所以現階段還不知道這顆子彈是從哪裡來的，全案仍有許多疑點尚待釐清。