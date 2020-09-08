印度狂禁中國App！他「不能吃雞」太鬱悶　鄰破門驚見屍體懸掛吊扇

▲印度一名21歲學生因無法再玩《絕地求生》鬱悶自殺。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

印度、中國關係持續緊張，新德里當局2日宣布新一波中國App禁令名單，其中也包括俗稱「吃雞」的熱門手機遊戲《絕地求生》（PUBG）。西孟加拉邦訥迪亞（Nadia）的21歲學生普里坦（Pritam Halder）無法再玩他所熱愛的遊戲，心情非常低落、鬱悶，4日在房間裡上吊自殺。

Zee News等印媒報導，死者母親蘭塔（Ratna）回憶，普里塔當天上午吃完早餐後，就回去房間了，「我去叫他出來吃午餐時，他的房間從裡面反鎖」。她反覆敲門，卻都沒有獲得回應，緊張地向鄰居求助，「他們破門而入，就看見他吊在吊扇上」。

普里坦是印度工業培訓學院和工業培訓中心（ITI）的學生，非常熱愛《絕地求生》。蘭塔表示，兒子因為無法再玩這款遊戲，明顯表現出沮喪的模樣。她認為，這就是釀成輕生悲劇的主因。

恰克達哈（Chakdaha）警方6日證實此消息，他們也提到，與家屬對談以後，研判普里坦是因為無法再玩《絕地求生》而自殺。

中印關係持續升溫，印度電子資訊技術部（MEIT）9月2日發聲明宣布，因涉及國家安全等原因，擴大對中國手機App的禁令名單，加入118款禁用App，包括《絕地求生》、百度、支付寶等等。

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