　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

砸「9237萬納稅錢」翻修別墅被砲轟！　哈利梅根：已全額償還

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼哈利王子（Prince Harry）寵愛妻子梅根（Meghan Markle）出名。（圖／路透）

▲英國哈利王子與妻子梅根耗費鉅額整修住宅，由納稅人埋單。哈利如今宣布，已經全額償還。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根2019年斥資240萬英鎊（大約新台幣9237萬元）整修弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），費用全由納稅人繳納的「君主撥款」（Sovereign Grant）支付，之後卻引退王室，搬到美國，引發外界抨擊。哈利如今透過發言人宣布，已經全額償還這筆費用。

綜合《衛報》、《天空新聞》報導，哈利的發言人表示，「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）已經向君主撥款做出一筆捐贈，哈利王子最初提供的這一筆錢已經完全支付弗洛格摩別墅的必要翻修費用。該別墅是女王陛下的財產，將持續做為公爵與其家人在英國的住所」。

據悉，哈利與梅根搬到加州以後，將弗洛格摩別墅當作返回英國期間的住所。他們原本就預計要自行償還整修費用，最近與Netflix簽下數百萬英鎊的合約，得以付清這筆天價鉅款。

▲▼薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan）與哈利王子（Prince Harry）的住處「弗洛格摩別墅」（Frogmore Cottage）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利與梅根在英國的住所「弗洛格摩別墅」（Frogmore Cottage）。（圖／達志影像／美聯社）

建造於18世紀的弗洛格摩別墅位於伯克郡（Berkshire），位置靠近溫莎城堡（Windsor Castle），隸屬於英國皇家財產局（Crown Estate）的第二級財產。伊莉莎白女王決定，將此財產贈送給哈利與梅根。

但是，弗洛格摩別墅必須經歷大幅翻新才適合居住，工程內容包括把5間公寓整併成1間獨棟住所，移除損壞的屋樑與地板攔柵（Floor joist），升級暖氣與電力系統，安裝新的瓦斯與自來水管線。工程歷時6個月，在哈利與梅根的兒子亞契（Archie）去年5月6日出生前幾個月完成。

▲▼哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲輿論批評，哈利與梅根一開始就應該自己埋單。（圖／路透）

哈利與梅根砸重金翻修別墅，卻由納稅人埋單，消息一出，立刻招致抨擊。王室年度帳目去年6月披露確切金額以後，甚至有呼聲要求國會展開調查。

民間組織「共和國」（Republic）訴求取消君主制，改以民選方式選出國家元首。成員史密斯（Graham Smith）質疑，在英國公共服務承受財務壓力之際，為何資金仍被用在此處。

史密斯7日也指出，哈利與梅根已經終止王室職務並搬到美國生活，「但卻仍希望英國納稅人替他們提供豪華住宿，不論什麼時候來英國都可以入住……哈利打從一開始就應該自己付錢，而不是指望納稅人掏腰包」。

►網友團購第一名！愛康涼感衛生棉用過就回不去啦

 

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
15歲女孩沒上過學！畫出「動人天才作品」　黑人驚艷轉發被推爆
快訊／新增1例境外移入！20多歲女長期赴法工作回國染疫
蔡阿嘎借桃捷曬兒7個月「790萬租金全免」被罵爆！千人怒：為
前高市警開計程車深夜遭撞死　80歲母赴殯儀館認屍淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本自民黨「黨魁選舉」開跑！菅義偉等3人登記　4大焦點成戰場

印度狂禁中國App！他「不能吃雞」太鬱悶　鄰破門驚見屍體懸掛吊扇

白俄羅斯反對派領袖失蹤　目擊者驚爆：當街被「蒙面人士」擄走！

加州森林大火狂燒「200人驚困露營地」！　直升機深入火海救援

友邦宏都拉斯「35歲財政部長」確診！才上任不到3周　推文曝病情

中國「不明種子」疑雲襲全球　亞馬遜：美境內禁賣外國植物＆種子

只穿1件泳褲！勇男「全身泡進冰塊裡」急凍2.5小時　打破世界紀錄

「罵陣亡美軍是魯蛇」醜聞選前發酵！　川普反駁慘遭福斯打臉

2颱接連強襲北韓！金正恩親自視察災區　現場炒了「失職黨委書記」

「只有川普能阻止另一場911事件！」　賓拉登姪女：他必須連任

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

小鐘掰了「曖昧小20歲女星」　「永遠是我找話題」心累打退堂鼓

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

美國制裁傳言滿天飛！　中芯國際「股價暴跌23％」市值蒸發1170億

生化武器！高中生勸大媽「咳嗽戴口罩」　反遭護妻男惱羞重毆頭部

邊境「45年第1槍」…印國防部：是解放軍先開火！　中方完全誤導

砸「9237萬納稅錢」翻修別墅被砲轟！　哈利梅根：已全額償還

婦人染疫被4兒丟棄在井邊等死　冷血行徑曝光...只有女兒去陪她！

愛鑽防疫漏洞！市民轉戰河濱公園群聚飲酒「垃圾亂丟」　政府怒了

萬噸貨輪翻覆…船員緊抓「漂浮牛」獲救！　還有40人下落不明

陸漁船衝撞日巡邏船！「釣魚台撞船案」內幕曝：首相下令放中國船長

已經確診3天！　19歲少女在救護車上遭色司機性侵

8歲女童被做成「情趣娃娃」！媽一看崩潰痛哭：連穿著都一樣

范世平：韓國瑜「被高雄退貨」不會參選　現在喝酒是他最快樂的事

美國制裁傳言滿天飛！　中芯國際「股價暴跌23％」市值蒸發1170億

必嚐銷魂乳酪！屏東94年老宅餐廳　咬下奶香撲鼻、入口即化

中職／布雷克對決羅力　運彩看好統一獅止敗

搭到台中高鐵站「還以為是田中！」　他皺眉：怎都沒發展…網戰翻

生化武器！高中生勸大媽「咳嗽戴口罩」　反遭護妻男惱羞重毆頭部

沙瓦暢飲、明治冰淇淋吃到飽！嘉義高CP值火鍋　海鮮便宜份量多

瑞基8月營收年增127%　英、印新冠市場測試順利

星宇攜手三星合作首班企業包機微旅行　張國煒自曝是「星粉」

口蹄疫防疫績效分組第一！徐榛蔚：不鬆懈確保養豬產業永續

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

女警監獄激戰性侵犯！同事「親見裸身交纏」

確診3天　少女救護車上被性侵

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

8歲罕病女童被做成「情趣娃娃」！

中芯恐被制裁　與暗助解放軍有關

普丁政敵脫離昏迷　對聲音有反應

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

他帶妻小住度假小屋　半夜闖黑衣人「孕妻遭爆肚慘死」

更多熱門

相關新聞

哈利、梅根「天價簽約金」曝光

哈利、梅根「天價簽約金」曝光

英國皇室哈利王子與妻子梅根，今年1月放棄高級王室成員身份，輾轉搬到美國定居，然而碰上新冠肺炎疫情影響，也讓他們已經好一段時間沒有收入。在失業8個月後，哈利和梅根終於找到新工作，兩人與串流平台Netflix簽約，哈利正式進軍好萊塢，梅根則是重回老本行。

法蘭只穿蕾絲黑Bra！約會肌肉男

法蘭只穿蕾絲黑Bra！約會肌肉男

哈利夫婦準備返英　黛安娜雕像將落成　

哈利夫婦準備返英　黛安娜雕像將落成　

肢體語言專家：哈利梅根比過去更快樂了

肢體語言專家：哈利梅根比過去更快樂了

哈利、梅根爆「到處接受斗內」

哈利、梅根爆「到處接受斗內」

關鍵字：

哈利梅根英國王室

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

紙本藝FUN券「幸運生日」結果出爐

野生「零負評女神」現洲際棒球場

百萬YouTuber「熱吻同床睡19歲親妹」賺點閱！

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

薔薔狂提詐賭惹怒...徐乃麟氣炸「我告死妳」摔MIC走人

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

薔薔S2O泳裝辣爆！一轉身「2顆貢丸臀彈出」

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

百貨夾縫屋1.6億求出售　專家曝2點不看好

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

《古惑仔》張耀揚消失N年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面