日本執政黨14日黨魁選舉　民調菅義偉人氣最旺

▲菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京7日專電

日本首相安倍晉三8月28日因宿疾復發而請辭，執政黨自由民主黨總裁（黨魁）選舉將於明天公告，選戰起跑。民調顯示，3名參選者當中，內閣官房長官菅義偉人氣最旺。

安倍因宿疾潰瘍性大腸炎復發而請辭，執政黨自民黨總裁選舉將於明天公告、14日自民黨召開參眾議院大會舉行投開票，新黨魁預料將在16日臨時國會上被指名為新首相。目前宣布參選自民黨黨魁的有菅義偉、自民黨前幹事長石破茂、自民黨政調會長岸田文雄。

讀賣新聞今天報導，這場選戰的焦點是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫對策及經濟政策是否承襲「安倍路線」等。

這次自民黨黨魁選舉是以國會議員394票及47都道府縣各3票，總計535票進行投票，屬在緊急情況下的簡易型投票。目前已知菅義偉的故鄉秋田縣3票都要投給他。

日本讀賣新聞社調查顯示，估計菅義偉可囊括7成的國會議員票，具優勢。

讀賣新聞最新民調顯示，3名候選人當中，認為菅義偉適合當下一屆首相有46%、石破33%、岸田9%。如果是針對自民黨支持者的話，民調顯示，菅義偉支持度有63%、石破22%、岸田8%。

對於這次自民黨黨魁選舉不採黨員「普選」而是採簡易型投票的方式，讀賣民調顯示，59%的民眾認為不適當；34%的民眾認為適當。自民黨的支持者認為適當及不適當者各有47%。

民調顯示，民眾被問到新黨魁（新首相）是否應承襲安倍這7年8個月以來所推動的經濟政策，受訪者中認為應承襲的有51%。此外，認為新黨魁應承襲安倍的外交及安全保障路線的有66%。

對於立憲民主黨與國民民主黨這兩大在野黨要合併組新政黨一事，民調結果顯示，對新政黨的組黨表示期待者有36%、有58%不表期待。

本屆眾議院議員任期到明年10月為止，有關眾議院解散的時機，讀賣民調顯示，認為應「做到滿」的有55%；認為應做到明年上半年的有20%；認為今年內應解散眾議院的有16%。

不過，評論家歲川隆雄在富士晚報為文表示，預料菅義偉會成為新首相。在菅義偉於9月2日宣布出馬參選不久前，國會所在地永田町「早日解散眾議院舉行選舉」的說法甚囂塵上。

歲川指出， 趁著兩大在野黨正要合併，眾議院選區提名作業尚未整合之際，執政黨舉行眾議院選舉算是很正常。尤其「菅內閣」如果任命現任的防衛大臣河野太郎擔任內閣官房長官的話，算是給外界驚喜的人事安排，「菅內閣」可能出現支持率逾60%的慶祝行情。