陳柏惟一句話虧爆「賴品妤戀曾玟學」　時力酸退黨：當新潮流女婿

▲9月2日，立委賴品妤十指緊扣苗栗縣議員曾玟學，兩人在返回賴品妤住處的路上聊得相當愉快，賴品妤不時仰天大笑。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

立委賴品妤與議員曾玟學地下情浮上檯面，其實，民進黨青年部早已有不少人士聽說「品學戀」，就連曾玟學在立法院直播退黨宣言時，基進黨立委陳柏惟也在留言區意有所指地說：「賴品妤正在與你一起觀看！」曾玟學退黨後，也引起時力黨內要角在臉書開嗆，質疑曾玫學退黨動機，大罵他與「新潮流小公主」賴品妤甜蜜交往在先，退黨其實是要去當「新潮流的乘龍快婿」。

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據了解，曾玟學從政初期，曾與吳崢先後擔任學運組織「民主鬥陣」的總召，結識不少學運圈人士，接著轉任交通部長林佳龍創辦的「台灣智庫」，擔任研究員，深受台灣智庫執行長莊國榮賞識。曾玟學當年有意投入選戰時，莊國榮特別請託前時力主席徐永明幫忙，曾玟學才得以進入徐永明的立法院辦公室「過水」。

▲曾玟學與賴品妤兩人並沒有刻意遮掩情事，因此當曾玟學宣布退出時代力量後，遂遭時力黨內要角狠酸「去當新潮流的乘龍快婿吧！」（圖／翻攝臉書）

曾玟學後來出任時力台中黨部幹部時，被爆與民進黨新潮流議員黃守達「走得很近」，引發親近民進黨正國會的徐永明不滿，雙方鬧翻後，曾玟學轉到苗栗黨部擔任黨部主任，進而有機會投身苗栗議員選舉，從政經歷可說是「山不轉，路轉」。

▲曾玟學以5千多票當選苗栗縣議員，近年於議會大戰國民黨議員屢登媒體版面，卻有部分時力黨員認為他「很愛鬥」。

去年，曾玟學在苗栗縣議會大戰國民黨議員時，屢屢登上媒體版面，圈了不少鐵粉，認為他是一名戰將，不過，部分時力黨員卻認為他「愛找機會曝光」、「很愛鬥」。有政壇人士認為，「品學戀」曝光後，曾玟學極有可能追隨女友腳步，加入民進黨，讓「大綠吃小綠」再添一筆戰績。

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