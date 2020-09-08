中國辦抗疫表彰大會　WHO警告疫情未歇：沒有自滿的空間

▲WHO突發衛生事件執行主任萊恩對中國示警，組織雖肯定中國表現，但沒有自滿的空間。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電

中國將在9月8日舉辦對抗疫情表彰大會，世界衛生組織（WHO）官員今天示警，全球疫情尚未結束沒有自滿的空間，且中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險。

根據中國媒體報導，9月8日將舉行全國對抗肺炎疫情表彰大會。中國國家主席習近平將發表重要講話，大會還將表彰全國抗擊疫情個人及團體。

今天世衛組織在日內瓦舉行視訊記者會，媒體詢問世衛對中國將舉行慶祝儀式的看法，對此世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，不清楚中國的表彰大會，但肯定中國前線醫護人員付出的努力，雖然疫情在武漢爆發是一個可怕的開始，但經過這麼多努力取得重大成果，值得其它國家學習。

不過，他示警2019冠狀病毒疾病（Covid-19）全球疫情還沒結束，沒有自滿的空間，中國仍有輸入病例，需謹慎以對疫情再次爆發的風險，即使零星的病例都可能擴大變成群聚感染。

另外同場出席記者會的世界衛生組織秘書長高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）則肯定中國取得階段性成果，並說這令他想起他先前訪問中國時所留下的深刻印象，包括中國從國家到地方對醫療設施的廣泛投資、以及中國人為工作犧牲，保證社區安全的集體責任感，但大家仍要繼續努力。

不過，艾沃德3月接受香港媒體視訊專訪時，被問到世衛是否重新考慮接納台灣時，他一度顯然裝作沒聽見，接著疑似切斷視訊。重新接通後，記者再提問台灣，艾沃德顧左右而言他，稱讚中國防疫做得很好，他避談台灣的反應引起很大爭議。