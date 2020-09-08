　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度破420萬例超越巴西！　西班牙逾50萬人染疫成全歐第一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度2019冠狀病毒疫情超越巴西，成為全球第二嚴重國家。（圖／路透社）

▲印度2019冠狀病毒疫情超越巴西，成為全球第二嚴重國家。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間8日上午5點30分，全球累計病例已來到2721萬9847例、89萬260死。印度逾420萬病例首次「趕超」巴西的410萬病例；西班牙成為歐洲第一個染疫人口突破50萬人的國家。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，印度累計420萬4613例、7萬1642死；巴西則是413萬7521例、12萬6650死。顯示印度染疫人數剛剛超過巴西，疫情致死率仍只是巴西的一半多一些。

歐洲國家解封以後，普遍出現疫情回溫擴大散播的情況，法國上週曾連續數天單日通報超過8000名病例，甚至創下該國疫情以來新高；相比法國36萬7095名病例，西班牙7日單日新增2440人確診，累計52萬5549例的人數遠超在前，成為歐洲國家第一個突破50萬病例的染疫國，且排列全球第9順位。令人擔憂的是，西班牙境內染疫人數再度升高，適逢學校重新開放的日子，接下來數周將會是關鍵期。

美洲國家疫情持續慘烈，最嚴重的前10國就有6個是美洲國家。第一順位的美國累計629萬8235例確診、18萬9140死；排名第3是巴西；排名第5為祕魯，累計68萬9977例、2萬9838死；排名第6是哥倫比亞，累計66萬6521例、2萬1412死；阿根廷則是排名第10，累計47萬8792例、9912死。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
賴品妤熱戀「大街磨蹭」全直擊　幸運男身分曝！十指緊扣攻入香閨
高雄2死車禍驚悚影片曝光！肇逃男狂飆撞　小黃瞬間消失一半
快訊／高雄重大車禍2死！男肇逃撞小黃　司機、乘客傷重不治
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本執政黨14日黨魁選舉　民調菅義偉人氣最旺

全球第4個！印度成功試射國產極音速飛行器　飛行速度6馬赫

哈紹吉家屬原諒弒父兇手　8罪犯死刑獲赦免5人關20年

中國辦抗疫表彰大會　WHO警告疫情未歇：沒有自滿的空間

印度破420萬例超越巴西！　西班牙逾50萬人染疫成全歐第一

川普再提經濟脫鉤中國　強調美國不會蒙受損失

中國傳啟動新倡議抗美　制定全球數據安全標準

Google地圖出現台灣髒話！　紐西蘭車廠中文名變「6字國罵」

美考慮將中芯納入黑名單　背後原因與暗助中國國防有關

俄國反對派領袖中神經毒劑…已脫離人工昏迷　對人聲交談有反應

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

10米高「瘋狗浪」吞殺畫面曝！　不理2波攻擊...第3波釀4死1命危

周興哲助攻女歌迷求婚成功！ 「抽幸運粉上台」獻唱《我可以》

他一本正經講幹話講解檢定試題　無厘頭解說...網：果然正港台灣人

吳宗憲曝「歐漢聲.JR鬧翻」：擦槍走火！　盼以和為貴「歐弟的角度也沒有不對」

S2O直擊／百大DJ Danny Avila狂揮中華民國國旗　連說9次「謝謝」：你們是超屌國家

日本執政黨14日黨魁選舉　民調菅義偉人氣最旺

全球第4個！印度成功試射國產極音速飛行器　飛行速度6馬赫

哈紹吉家屬原諒弒父兇手　8罪犯死刑獲赦免5人關20年

中國辦抗疫表彰大會　WHO警告疫情未歇：沒有自滿的空間

印度破420萬例超越巴西！　西班牙逾50萬人染疫成全歐第一

川普再提經濟脫鉤中國　強調美國不會蒙受損失

中國傳啟動新倡議抗美　制定全球數據安全標準

Google地圖出現台灣髒話！　紐西蘭車廠中文名變「6字國罵」

美考慮將中芯納入黑名單　背後原因與暗助中國國防有關

俄國反對派領袖中神經毒劑…已脫離人工昏迷　對人聲交談有反應

新北再爆「黑心口罩商」　中國製工業用冒充醫用！流向曝光

10米高！「無聲殺手」超恐怖瘋狗浪成因曝　宜蘭釣客4死1命危4傷

日本執政黨14日黨魁選舉　民調菅義偉人氣最旺

殺人犯「假釋期間酒駕」！佛心法官判免刑：再進去要25年太殘忍

全球第4個！印度成功試射國產極音速飛行器　飛行速度6馬赫

《星光》周定緯爆秘戀「SG女神」薛蓓蓓！　十指交纏膩整天IG照洩愛

消防局高官「偷吃」美女業務！香閨幽會直擊　模範公僕陷圖利疑雲

味精吃多會口渴？　錯怪了！真正主因其實是「它」

邱品齊／千萬不要被酒糟搞到人生一團糟

黑白配看不膩　香奈兒、ZENITH陶瓷錶戴一整年免換季

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

加州野火　竟是因寶寶性別揭曉了

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

韋德齊登CNN：從未說台灣是獨立國家

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

中芯恐被制裁　與暗助解放軍有關

普丁政敵脫離昏迷　對聲音有反應

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

中國抗美　啟動新數據安全標準倡議

英國小鎮傳槍響！15歲男孩「上學途中」遭槍擊

賓拉登擁「大量A片」恐怖指令藏片中

沙發「完全卡死」門口　她慘困家中2天

更多熱門

相關新聞

印度成功驗證6倍音速技術　

印度成功驗證6倍音速技術　

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）表示，自主研發的高超音速技術驗證器（Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle，HSTDV），在飛行試驗中測試成功。研發人員表示，印度研發的技術驗證器可以達到6倍音速，而且在軍用與民用領域都可以適用的技術。

國家隊新冠肺炎疫苗　最快年底進臨床

國家隊新冠肺炎疫苗　最快年底進臨床

厚臉皮牧師再度入獄！曾鼓吹信徒參與集會染疫

厚臉皮牧師再度入獄！曾鼓吹信徒參與集會染疫

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

她染新冠送醫　慘被救護車司機性侵

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

關鍵字：

全球確診新冠肺炎新型冠狀病毒西班牙印度巴西

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

情侶接吻...男友吸出「超濃起司」爆臭秒吐！畫面曝：草莓口味

松鼠怪牙直戳眼睛！好心女幫剪牙

「丹丹漢堡」加盟機制曝光！網傻：要付出一生

野生「零負評女神」現洲際棒球場

捷議長改口：沒說台是國家　網開酸

黑曜石口罩9/11全家開賣　牛仔玫瑰再登場

即／高雄男肇撞小黃　司機乘客不治

首波鋒面雨擴大　全台灌午後雷雨

男大生被輾死！鐮刀煞抓輪替驚見王船

貝童彤泳裝「側邊全開露一大片」

4高中生彎腰！警衝進宿舍帶走人

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

即／高雄男小港機場前撞小黃　2人無呼吸心跳送醫

更多

最夯影音

更多
小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！

小鬼丟斧頭「命中率超高」破解遊戲　紅隊全員崩潰...吳宗憲：你難得！！
警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

恆述法師爆氣「張菲、費玉清毀我形象」　宣布全面復出：還清你們的債了

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

球王喬科維奇擊中線審喉嚨　「打裁判」被判退賽無緣進8強

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

鬼切失控！轎車「360度甩尾」拉回　後車目睹噴粗話...網：台版《天能》？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面