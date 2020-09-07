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雄獅全台門市今年底縮減至50家　董座王文傑：轉型是唯一的路

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▲雄獅旅行社董事長王文傑。（圖／記者湯興漢攝）

▲雄獅旅行社董事長王文傑。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎全球肆虐，疫情至今仍看不到盡頭，雄獅董事長王文傑今（7）日表示，雄獅旅遊認清轉型是唯一的路，已有二至三年的轉型計劃，全面從旅遊集團轉型為生活產業。

針對邊境管制措施尚未開放，觀光局日前宣佈仍持續暫停旅行社出、接團，雄獅發言人游國珍表示，雄獅過去全台門市達80家，將逐月關閉部份實體門市，目標今年底縮減至50間左右，集團也將配合轉型計劃，同步展開新一波展店。

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雄獅旅遊董事長王文傑今天出席「國旅瘋澎湖」記者會，攜手澎管處推澎湖秋冬遊，他在受訪時表示，雄獅的轉型計畫將加入商品、食品整合行銷，從推銷「台灣之美」進而強調行銷「台灣之好」，希望讓這些台灣之好都變成「台灣之光」。

▲雄獅攜手澎管處力推澎湖秋冬遊記者 會。（圖／記者湯興漢攝）

▲雄獅旅遊攜手澎管處力推澎湖秋冬遊記者會。（圖／記者湯興漢攝）

雄獅旅遊將位於台北市東區黃金地段的忠孝概念館精心打造成「澎湖主題館」，換上一面波光璀璨的「閃耀澎湖」大型廣告，同時於館內展售澎湖花生酥、海珍珠魚子醬、仙人掌手工蛋捲等熱銷伴手禮商品，並將於9月下旬邀請兩位澎湖在地達人人氣部落客花洛米與政大副教授鄭同僚分享澎湖美食、人文風情。

針對轉型實績，游國珍指出，在全球疫情未見平息下，雄獅內部已規劃二至三年轉型計劃，全力衝刺國旅及民生消費內需市場，除了佈局新門市外，旗下遊覽車隊預計今年底將達百輛規模，也會善用實體門市據點的交通接駁服務團客。

依據財報，雄獅旅遊2020年8月營收為3.9億元，與上月相比將近倍增，但與去年同期相比衰退高達83.32%。雄獅表示，轉型後旅遊業務營收占比將降至三成，民生內需相關消費將佔大宗，挹注集團營運可期。

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