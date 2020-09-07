108課綱商機上看千億　三貝德用大數據打造學習平台

▲三貝德升學王3.0系統上線。（圖／三貝德提供）

財經中心／台北報導

108課綱上路滿周年，不僅學生及家長尚在適應新的學習型態，學校也忙於規劃多元選修課程及學習歷程，加上今年疫情攪局，更對教育產業的產生衝擊。台灣教育集團三貝德表示，「線上課程平台」已躍升為熱搜關鍵字，近期大幅成長3倍。依教育部所發布「高級中等學校教育消費支出調查」指出，人均校外學習費用為57,033元，人均補習金額則為52,853元，4年內成長近2倍，預估12年國教改革帶來的補教產業產值，將達千億商機新巔峰。

三貝德董事長史勇信表示，希望以科技驅動教育革命，以數據翻轉補教生態；三貝德有三大經營策略：

第一：為因應108課綱，歷時3年耗資2億元打造升學王3.0全新升級系統，其中最主要的特色是創建獨家智慧學習程平台，幫助升學王會員每學期訂定目標、輔導規劃、內容審視，客製專屬完整的學習歷程檔案，除此之外還有專業素養課程及素養考題，讓學生全方位贏戰108課綱升學制度。

第二：以利潤共享方式，網羅跨領域素養名師，推出全台首創「素養直播課程」，將數位學習產品做出差異化。

第三：持續整併全台實體補習班龍頭，目前累計達67個營業據點，用數位科技優勢搭配實體補習班，打造適合每位同學的學習模式。

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三貝德總經理魏宏泰表示，升學王在台已邁入第15年，集團內有40位業界名師以及數百位專業學習顧問，陪伴近10萬名學生學生，透過數位的方式解決傳統教育固有的問題，培育出5,000名的學霸進入明星志願學校。

受疫情刺激，年初申請平台體驗的學生人數大幅成長7成。去年，台灣實施108課綱，正式邁入教育新紀元，三貝德透過問卷調查的方式，深度了解學生及家長的想法與需求，將升學王系統再升級，提供更完善的學習協助，減輕學生及家長面對升學的壓力與負擔。