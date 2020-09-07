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買沙發被丟包！門口「完全卡死」根本出不去　她慘困家中2天

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記者黃心瑀／綜合報導

英國女子莎拉（Sarah Miller）先前跟老公離婚，獨自一人帶著6歲的兒子搬到其他地方住，沒想到她為新家訂的沙發送來之後，兩名貨物人員以新冠疫情為理由，將超大的沙發放在門口後就走了，而莎拉跟兒子則是因為搬不動沙發，導致兩人在房子中被困了整整兩天，一直到其他家人來救援才得以出門。

根據外媒報導，44歲的莎拉在事發前幾天與老公正式分開，並帶著小孩到外頭找房子住，不過就在她花了1000英鎊（約39930元台幣）買的2個沙發送到新家時，兩名送貨員將物品放置在門口之後，堅持以新冠肺炎為理由，不將東西搬到樓上，導致門被巨大的物品擋住，莎拉跟兒子完全無法出入。

光是靠莎拉一人，根本無法搬動沙發，在別無選擇之下，她只能打電話向前夫求助，並將其中一個沙發推上了階梯，但另外一個仍然將門卡住，最後莎拉只能靠著外送員將食物從窗戶推進屋內，才能解決她跟兒子肚子餓的窘況。

莎拉23歲的大兒子隔天到附近辦事時，順道前來幫忙，才將沙發的問題給解決掉，回歸正常的生活。莎拉說，她曾為了這件事打電話投訴，但一直到她說要讓這件事對外曝光，相關公司才聯絡上她稱會退款補償。
 

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