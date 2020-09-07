網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

▲外傳加利科技復工生產口罩，經濟部今（7）日表示目前仍是停工狀態。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

加利科技以大陸製口罩混充國產醫用口罩為政府徵用，嚴重影響國內口罩業者信譽，外傳加利科技復工繼續生產口罩，經濟部今（7）日澄清表示，並未要求加利復工，經現場檢視目前仍屬停工狀態。

官員表示，加利在6到8月期間，依其配合徵用口罩生產所需，向經濟部申請購買公配熔噴布數量，相當於每天可產製22萬片，呼籲業者秉持誠信說明，並強調將成立市售MIT口罩商品專案市場檢查計畫，查核市面口罩標示。

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經濟部進一步說明，6月實施定額徵用後，加利科技每日被政府徵用19萬片口罩，而6到8月期間，加利公司依其配合徵用口罩生產所需，向經濟部申請購買公配熔噴布數量，相當於每天可產製22萬片。加利科技配合政府徵用生產口罩過程，可能造成的耗損以及合理的利潤，經濟部均有顧及，負責人所言產量過高不堪負荷等應為託辭。

為防止劣質虛偽台灣製口罩流通市面，財政部關務署與衛福部食藥署已加強邊境管制稽核，經濟部亦已擬定市售MIT口罩商品專案市場檢查計畫，查核市面口罩標示，如有混充MIT情事將移請食藥署(醫用口罩)或保二總隊刑事警察大隊(非醫用口罩)妥處。另外，指揮中心已責成衛福部盡速落實口罩醫用口罩及生產國別等規範，方便民眾辨識，使用更為安心。