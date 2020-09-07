　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

瞄準生醫及數位醫療新創團隊　「2020國際生醫智能加速器」徵件開跑

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左至右圖說：中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠、臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉、Amazon Web Services (AWS) 香港暨台灣總經理 王定愷。（圖／生醫中心提供）

▲「2020國際生醫智能加速器」徵件開跑。（圖／生醫中心提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
國家生技研究園區創服育成中心（BioHub Taiwan NBRP）今（7）日宣布與國際藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）攜手舉辦「2020國際生醫智能加速器計畫」，挖掘深具潛力的生醫及數位醫療新創團隊。

今年更跨足「數位醫療」領域，邀請全球科技巨擘亞馬遜Amazon Web Services (AWS) 作為新創團隊的最強後盾，並迎接後疫情時代，「生醫」與「數位醫療」已成國內重要發展方針，為實現扶植國內生醫新星躍上國際的目標，展現推動台灣生醫新創規模發展的決心。

阿斯特捷利康積極創造「beyond-the-pill」的解決方案，改善病患的「Patient Journey(病患旅程)」，透過阿斯特捷利康的全球醫療創新中心 (Health Innovation Hubs)計畫不斷挖掘，並培育每個計畫基地的新創團隊，形塑強大的全球性創新醫療網絡，催生各種突破性的創新醫療解決方案。

請繼續往下閱讀...

台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示，很榮幸能與國家生技研究園區一起推動生醫加速器計畫，今年更大力促成與AWS的合作，期待每一屆都不斷向上突破，因應數位醫療的趨勢，找到更多在地的優秀團隊，鏈結國際新創舞台，共同為台灣的生醫新創發展以及病患的福祉努力。

▲左至右圖說：中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠、臺灣阿斯特捷利康總裁陳康偉、Amazon Web Services (AWS) 香港暨台灣總經理 王定愷。（圖／生醫中心提供）

▲左起為中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠、台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉、Amazon Web Services (AWS) 香港暨台灣總經理王定愷。（圖／生醫中心提供）
 
中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，今年的「國際生醫智能加速器」超越生醫領域的框架，跨足到數位醫療領域，希望能增強台灣團隊的研發量能，培育出具潛能的生醫及數位醫療新創人才與團隊，並且幫助新創團隊躍上世界舞台與國際生技新藥及數位醫療產業研發鏈接軌。
 
AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，AWS一直致力於為全球醫療行業注入創新的動能，加速醫療科學的研究進程，期待與台灣政府、企業界及組織機構攜手，利用AWS豐富的資源加速本地健康醫療、生技醫藥等新事業的發展，賦能更多本地新創團隊實現目標。
 
成功入選的新創新秀將獲得前所未有的專業諮詢與顧問服務，除了生醫新創加速基地的法務財務諮詢指導及國內外天使與投資機會媒合等資源外，阿斯特捷利康將安排總部專家針對團隊需求做一對一培訓指導，並提供商品健檢、商機可能性、市場預測等國際藥廠運作全球市場的眼光。
 
國際生醫智能加速器從即日起開放新創團隊報名，報名徵件至10月18日截止，活動一共開放兩大專業領域團隊報名，涵蓋「數位醫療(Digital Health)」及「生物醫學(Bio-Medicine)，含腫瘤、呼吸道與免疫、心血管、腎臟與代謝性疾病」。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
「丹丹漢堡」加盟機制曝！網看傻：要付出一生
獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌...她淚灑診間
網紅「大學被騙去做酒店」！揭暗黑玩法...經紀人日薪破萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／曾聽明牌賠光錢！她月領30k...靠3必勝法「加薪10萬」：停損更重要

108課綱商機上看千億　三貝德用大數據打造學習平台

NIO股價暴漲472%　百度創辦人李彥宏重返億萬富翁

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

瞄準生醫及數位醫療新創團隊　「2020國際生醫智能加速器」徵件開跑

三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

沙國調降賣給亞洲的原油價　原油期貨跌至7月底來新低！

OK超商生存關鍵曝光！整面牆壁都是「它」：單月40萬入袋

108課綱商機正夯！三貝德虛實整合產業鏈　打造一條龍學習服務

寶齡富錦明日暫停交易　市場推估為上游廠商併購案

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

影／曾聽明牌賠光錢！她月領30k...靠3必勝法「加薪10萬」：停損更重要

108課綱商機上看千億　三貝德用大數據打造學習平台

NIO股價暴漲472%　百度創辦人李彥宏重返億萬富翁

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

瞄準生醫及數位醫療新創團隊　「2020國際生醫智能加速器」徵件開跑

三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

沙國調降賣給亞洲的原油價　原油期貨跌至7月底來新低！

OK超商生存關鍵曝光！整面牆壁都是「它」：單月40萬入袋

108課綱商機正夯！三貝德虛實整合產業鏈　打造一條龍學習服務

寶齡富錦明日暫停交易　市場推估為上游廠商併購案

《偶運會》以《偶像汪汪選手權大賽》取代！11組參加選手9組流出

「前豪門媳婦」做直銷餬口…人脈得罪光！　遭友爆黑料：我好丟臉

新北文旦柚特展預購享優惠　滿額免運再送限量「幸福心型柚」

引退2年…安室奈美惠爆「計劃復出演藝圈」　關鍵時間點曝光！

買沙發被丟包！門口「完全卡死」根本出不去　她慘困家中2天

王淨、曾敬驊情侶裝合體曝「每天都聊天」　勾肩、摟腰好感情藏不住

獨／高雄女四肢長紅疹！一張紙驚曝老公出軌...她淚灑診間

「口交」不戴套恐罹癌！醫曝驚人關鍵因素…國內患病人數不斷增加

主打慢熬18小時的老火雞湯　港式鍋物「鐵火肥牛火鍋」9/7開賣

台越合作破詐團！保時捷「芒果哥」歸化我國...專騙越南同鄉

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

財經熱門新聞

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

國保欠款罰配偶　勞保局將挑200人、最高開罰1.5萬元　

信用卡停用勿忘4動作　確保錢沒溢繳給銀行！　

外資狂賣、新台幣卻升值！分析師曝「影響匯率」主因

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

OK超商生存關鍵曝！靠「它」單月40萬入袋

生日看中全聯夯品！網讚79元CP值高

快晉升FIRE族群！4種訣竅更靠近退休生活

0056成分股　這15檔賺股息又賺價差

勞保年改退休金恐少3成　網友罵聲不斷

台積電一張43萬不貴　美媒三大理由：全球最重要公司

生華科新冠新藥治療病患5天康復　股價連2天漲停「申購抽中現賺9萬」

全聯便宜成超市霸主　網點名也「多虧他」

盤中零股交易上路　3分鐘搞懂

更多熱門

相關新聞

高通台灣創新中心揭幕

高通台灣創新中心揭幕

高通今（9）日在台北成立高通台灣創新中心，作為高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）基地，提供新創團隊討論問題、尋求技術支援服務的空間，同時宣布近期開跑的2020年高通創新競賽最新內容。

外銀靠2利器助客戶轉型把握商機

外銀靠2利器助客戶轉型把握商機

台科大與5大新創團隊前進泰國

台科大與5大新創團隊前進泰國

光寶新創獎開跑　總獎金200萬元

光寶新創獎開跑　總獎金200萬元

新創團隊讓媽祖光雕金身現身台北

新創團隊讓媽祖光雕金身現身台北

關鍵字：

數位醫療新創團隊國際生醫智能加速器

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面