瞄準生醫及數位醫療新創團隊　「2020國際生醫智能加速器」徵件開跑

▲「2020國際生醫智能加速器」徵件開跑。（圖／生醫中心提供）

記者姚惠茹／台北報導



國家生技研究園區創服育成中心（BioHub Taiwan NBRP）今（7）日宣布與國際藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）攜手舉辦「2020國際生醫智能加速器計畫」，挖掘深具潛力的生醫及數位醫療新創團隊。

今年更跨足「數位醫療」領域，邀請全球科技巨擘亞馬遜Amazon Web Services (AWS) 作為新創團隊的最強後盾，並迎接後疫情時代，「生醫」與「數位醫療」已成國內重要發展方針，為實現扶植國內生醫新星躍上國際的目標，展現推動台灣生醫新創規模發展的決心。

阿斯特捷利康積極創造「beyond-the-pill」的解決方案，改善病患的「Patient Journey(病患旅程)」，透過阿斯特捷利康的全球醫療創新中心 (Health Innovation Hubs)計畫不斷挖掘，並培育每個計畫基地的新創團隊，形塑強大的全球性創新醫療網絡，催生各種突破性的創新醫療解決方案。

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台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉表示，很榮幸能與國家生技研究園區一起推動生醫加速器計畫，今年更大力促成與AWS的合作，期待每一屆都不斷向上突破，因應數位醫療的趨勢，找到更多在地的優秀團隊，鏈結國際新創舞台，共同為台灣的生醫新創發展以及病患的福祉努力。

▲左起為中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠、台灣阿斯特捷利康總裁陳康偉、Amazon Web Services (AWS) 香港暨台灣總經理王定愷。（圖／生醫中心提供）



中央研究院生醫轉譯研究中心主任吳漢忠表示，今年的「國際生醫智能加速器」超越生醫領域的框架，跨足到數位醫療領域，希望能增強台灣團隊的研發量能，培育出具潛能的生醫及數位醫療新創人才與團隊，並且幫助新創團隊躍上世界舞台與國際生技新藥及數位醫療產業研發鏈接軌。



AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，AWS一直致力於為全球醫療行業注入創新的動能，加速醫療科學的研究進程，期待與台灣政府、企業界及組織機構攜手，利用AWS豐富的資源加速本地健康醫療、生技醫藥等新事業的發展，賦能更多本地新創團隊實現目標。



成功入選的新創新秀將獲得前所未有的專業諮詢與顧問服務，除了生醫新創加速基地的法務財務諮詢指導及國內外天使與投資機會媒合等資源外，阿斯特捷利康將安排總部專家針對團隊需求做一對一培訓指導，並提供商品健檢、商機可能性、市場預測等國際藥廠運作全球市場的眼光。



國際生醫智能加速器從即日起開放新創團隊報名，報名徵件至10月18日截止，活動一共開放兩大專業領域團隊報名，涵蓋「數位醫療(Digital Health)」及「生物醫學(Bio-Medicine)，含腫瘤、呼吸道與免疫、心血管、腎臟與代謝性疾病」。