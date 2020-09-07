白宮顧問納瓦洛痛批：拜登愛中國製造　害美國失去500萬就業機會

▲納瓦洛痛批拜登喜歡中國製造，導致美國人損失500萬個就業機會。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）接受福斯電視台新聞節目Sunday Morning Futures專訪表示，在2000年~2014年之間，美國失去了500萬就業機會，這些數字都必須歸咎於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的對華政策。

納瓦洛受訪時直言，拜登勝選意味著對中西部地區的破壞，「我們的藍領工人將受到重擊」。

納瓦洛說，「我們損失了7萬多個工廠，500多萬個製造業的就業機會，這都是因為拜登喜歡中國製造」川普上任以來，一直認真採取各種政策解決問題，無論是降低企業所得稅，帶動投資回流，增加鋼鋁關稅，增加購買美國製造等等。

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）認為，拜登勝選會打擊中西部藍領。（圖／路透）



經濟政策研究所（Economic Policy Institute） 2015年的一份報告顯示，由於2000年1月至2014年12月，美國製造業損失了500萬個製造業工作崗位，原因是「大衰退」（2007-2009 ）之前製造業產品的貿易逆差不斷增加，然後在大衰退期間又出現大規模的產出崩潰。

納瓦洛強調，「經濟安全就是國家安全」這是川普政府的原則之一，也是這次在疫情大流行中學到的教訓，如果我們像往常一樣，把這些工作機會帶回國內，將會創造更多高薪的好工作，同時也保護美國人民免受中國共產黨的侵害。

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