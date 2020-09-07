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108課綱商機正夯！三貝德虛實整合產業鏈　打造一條龍學習服務

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▲三貝德教育集團董事長史勇信。（圖／三貝德提供）

▲三貝德教育集團董事長史勇信。（圖／三貝德提供）

記者陳心怡／台北報導

108課綱上路滿周年，不僅學生及家長尚在適應新的學習型態，學校也忙於規劃多元選修課程及學習歷程，加上今年疫情攪局，更對教育產業的產生衝擊。三貝德(8489)今天宣布主力產品「升學王」推出3.0版全新升級版，推出全台首創「素養直播課程」，並用數位科技優勢搭配全台實體補習班，希望以三大經營策略，刺激三貝德數位學習銷售成長，目標在明年營運重回2018年的榮景高峰。

三貝德董事長史勇信表示，「團隊多年來用心經營已累積了台灣最大的教育數據庫，我們希望以科技驅動教育革命，以數據翻轉補教生態！展望Q4我們非常有信心，我們有三大經營策略，第一：為因應108課綱，歷時3年耗資2億元打造升學王3.0全新升級系統，其中最主要的特色是創建獨家智慧學習程平台，幫助升學王會員每學期訂定目標、輔導規劃、內容審視，客製專屬完整的學習歷程檔案，除此之外還有專業素養課程及素養考題，讓學生全方位贏戰108課綱升學制度；第二：以利潤共享方式，網羅跨領域素養名師，推出全台首創『素養直播課程』，將數位學習產品做出差異化；第三：持續整併全台實體補習班龍頭，目前累計達67個營業據點，用數位科技優勢搭配實體補習班，打造適合每位同學的學習模式。我們對集團發展有信心，以成為華人數位化教育的標竿企業為目標，穩健邁進！」
 
三貝德總經理魏宏泰表示，「升學王在台已邁入第15年，我們有40位業界名師以及數百位專業學習顧問，陪伴近10萬名學生學生，透過數位的方式解決傳統教育固有的問題，培育出5000名的學霸進入明星志願學校。受疫情刺激，年初申請平台體驗的學生人數大幅成長7成。去年，台灣實施108課綱，正式邁入教育新紀元，我們透過問卷調查的方式，深度了解學生及家長的想法與需求，將升學王系統再升級，提供更完善的學習協助，減輕學生及家長面對升學的壓力與負擔。」
 
為更全面了解108課綱世代需求，三貝德進行兩週碎石子調查發現，雖近半數學生理解新課綱內容，但高達71.9％的學生對因應108課綱感到困惑。另一方面，74.8%家長與74.7%學生認為「學習歷程檔案」需要專家協助，64.6%家長及61.5%學生需更了解素養題型該如何練習。全國家長團體聯盟副理事長李文良表示，對這個結果並不感到意外，不僅高中家長及學生感到不安，許多國中家長也同樣感到焦慮，甚至許多家長已花費於校外補習或營隊課程，但仍舊不知所措，極需系統化的引導與協助。
 
對此，108課綱專家張財銘博士指出，新課綱的學科與學習歷程檔案在申請學校的分數上約各佔50%，目的在鼓勵學生從所學中挖掘自身興趣，進而對未來學涯及職涯發展作準備與規劃，若仍僅以學科成績準備，未提前規畫與準備學習歷程，滿級分落榜或無法上頂尖大學的機會將大為增加。

請繼續往下閱讀...

以歷史人文教學見長的補教名師呂捷則表示，面對新素養題型，除了多元閱讀外，建議國高中學生善用優質、且擁有新型態多元素養題型的數位學習平台，如自己參與設計的升學王3.0，若學生善用必能為後續的學涯鋪路，即刻部署贏在起跑點。

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對於歷經10多年努力，在大家一起努力、各界共同支持下，三貝德即將進入新的里程碑，董事長史勇信心中滿是感激。

關鍵字：

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