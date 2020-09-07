三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

▲三大名師推薦本周熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (7) 日開高後震盪，一度收復月線、10 日線、5 日線等 3 道短均線，不過美國科技股電子期指依舊處於跌勢，使得電子股壓盤力道強勁，多頭無功而返，終場收在12601點，下跌36點。面對近期台股波動幅度大，投資人操作上也更加困難，因此，《ETtoday新聞雲》邀請到三大名師推薦本週熱門潛力股，替投資人挖掘投資標的。

德信證券產業首席分析師林信富推薦

請繼續往下閱讀...

世紀鋼（9958）

由於全台持續高溫，用電需求直升、刷新歷史紀錄，市場關注替代能源問題，加上台積電大買綠電，產業前景看好。此外，七月營收衝上7億元，月增20.65%，年增324.7%，創新高。至於第2季每股盈餘（EPS）1.03元，較去年同期0.04元大幅成長，上半年累計EPS1.58元，表現相當亮眼。

台聚（1304）

主要產品EVA+LDPE報價近期大漲，有利營運回升，且持有台達化36.79%，台達化近期股價大漲，將可母以子貴。

林睿閎分析師推薦

佳邦（6284）

公司本身的產品是保護元件和天線解決方案，研發新產品像是Chip Antenna(晶片型天線)、NFC、WIFI6、LCT等相關通訊天線，都是5G時代相當重要的關鍵零件。在2018年四月時，國巨孫公司凱美宣布，在市場買下1萬多張佳邦股票準備強娶，因為國巨對佳邦的惡意併購，公司決定加入華新集團，在華新科取得佳邦之後，佳邦簡直如魚得水，由於專注在天線模組的設計，而天線的製造就是華新集團去年取得股權的軟板廠嘉聯益，而子公司信昌電則是提供陶瓷介電粉材料，產品跟原料直接透過華新集團整合，呈現垂直互補，營收也創歷史新高。

今展科（6432）

上半年因為疫情的影響，筆電需求暴增，下半年則是由教育需求的Chromebook將筆電旺季延續到明年第一季，加上5G通訊、基站等終端需求將帶動相關供應需求，目前高頻電感嚴重缺貨。而今展科的一體成型電感（Molding choke）則一路暢旺滿載，目前公司已經切入友達及群創Chromebook筆電的訂單，從營運來看也一路創下新高，今年有機會創下上市櫃以來的獲利新高。



摩爾投顧郭哲榮投資長推薦

宣德（5457 ）

在立訊集團的產品自動化和模組化部份，扮演關鍵性的角色。宣德主要做蘋果的主機用線，法人看好AirPods Pro與iPhone蘋果單的成長，持續享受與母公司立訊垂直合作帶來的成果，另外，近期市場預期宣德將切入電動車相關供應鏈，多元化未來的營收來源。宣德7月營收達13.39億元，月增14.86%，年增49.88%，大陸廠營收貢獻多。

萬潤（6187 ）

名列台積電CoWoS及InFO等先進封裝設備供應商，受惠於台積電加快5奈米產能的擴充，由於台積電利多不斷加上技術領先競爭者的優勢，有望跟著半導體龍頭繼續地「吃香喝辣」。萬潤最新公告8月營收達1.5億元，月增7.22%與年增66.31%。創22個月新高，下半年營收展望佳。

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。