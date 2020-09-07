8月出口首破300億美元大關改寫3驚奇　財部點出4關鍵因素

▲8月出口首跨300億美元大關，一舉來到311.7億美元，改寫史上最強紀錄。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者紀佳妘／台北報導

出口連2紅！財政部今（7）日公布8月進出口概況，8月出口311.7億美元，寫下3項驚喜紀錄。整體來看，財政部表示，出口表現比原先預期來得好，不可否認華為禁令具備相當影響力，但不看這個因素，從外銷地區和貨類表現普遍都有改善，相當有把握「國內出口正在震盪回穩之中」。

財政部統計處長蔡美娜表示，8月出口達311.7億美元，表現意外強勁，也寫下3項驚喜紀錄，首先從規模來看，出口首度突破300億美元大關，創下史上最強紀錄；其次為與7月相較，單月增幅達10.6%，也改寫近33年相同月份最大增幅；最後與去年同期相較，年增擴大至8.3%，創2018年以來（不含春節月份）最大增率。

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蔡美娜進一步分析4大因素，一是各國經濟陸續解封，全球終端需求、生產活動、原物料行情同步回溫；二為5G通訊、無接觸商機持續發展；三是國際品牌新機備貨陸續啟動之中，旺季效應逐漸顯現；最關鍵的是華為趕在美方禁令生效前擴大備貨，帶動國內相關供應鏈積極趕工出貨。

觀察主要出口國家與地區，8月對中國大陸與香港出口144.6億美元，創歷年單月新高，較上年同月增加22.9%，其中電子零組件增加16.7億最多，其次為黃金條塊增加4億美元，也是歷年罕見；蔡美娜指出，今年以來中美貿易戰、疫情等因素帶動避險情緒，進而推升金價走高，許多民眾拿家中黃金到銀樓變現，業者拿到後將其熔成黃金條塊出口至香港。

另在進口方面，8月總出口較上年同月增加19.4億美元，其中小客車進口6.9億美元，一舉改寫新高紀錄，增幅也高達1倍，蔡美娜說，主要是國內車商積極促銷、國內消費氣氛好轉，加上先前疫情衝擊，德國當時並沒有生產，如今解封後延宕訂單也跟著進來，又以德國高價車占最大宗。

展望後市，蔡美娜預估，從時間點來看，9月華為在禁令前應還有一批趕出貨效應，第3季出口有望轉為持平或小幅正成長，單9月出口年增率有機會正成長1.5%至4.5%之間。