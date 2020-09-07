　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

2020年iPhone 12出貨量估6300萬至6800萬支　上市時間推遲4至6週

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone 12系列量產及上市時間將推遲超過4至6週。圖為iPhone 11系列。（圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／綜合報導

研調機構DIGITIMES Research調查，受到新冠肺炎疫情影響，蘋果2020年iPhone 12（暫稱）的全球出貨量預計將落在6300萬至6800萬支間，較去年iPhone 11系列同期的出貨量減少超過500萬支，量產及上市時間點將推遲超過4至6週。

DIGITIMES Research報告稱，2020年iPhone 12系列總出貨量將落在6300萬至6800萬支間，不過報告也指出，美國額外發放的失業救濟金額度多寡也將影響iPhone 12系列出貨規模，落差將高達500萬支。另一影響因素則為通訊軟體，若由騰訊開發的即時通訊軟體微信無法在中國的App Store上架或預裝於iPhone，則2020年iPhone總出貨將較原預估1.9億支減少近10%。

請繼續往下閱讀...

除了為iPhone 12系列產品添增「海軍藍」新色外，蘋果也將為新機帶來許多規格升級，包括相機模組、顯示器及無線通訊模組。雖然系列產品都將具備臉部辨識Face ID功能並支援5G mmWave技術，但唯「Pro」機款配備ToF相機，後置相機廣角鏡頭也將升級為感測器移動的光學防手震。

DIGITIMES Research指出，鴻海及三星顯示器將是iPhone供應鏈的主要受益者，前者仍為主要機框製造及整機組裝業者，後者則為多款AMOLED面板的獨家供應商。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
張柏芝失誤洩漏！　大兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」
砰一聲...10釣客遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及
爭鮮推「399吃到飽」可行？　網點1關鍵：一定虧本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

沙國調降賣給亞洲的原油價　原油期貨跌至7月底來新低！

OK超商生存關鍵曝光！整面牆壁都是「它」：單月40萬入袋

108課綱商機正夯！三貝德虛實整合產業鏈　打造一條龍學習服務

寶齡富錦明日暫停交易　市場推估為上游廠商併購案

理財周刊／美大選出爐前　台股大箱型震盪

證交所：寶齡富錦重訊待公告　明日暫停交易

兒子生日看中「全聯夯品」僅79元！網讚CP值高：冷凍更好吃

8月出口首破300億美元大關改寫3驚奇　財部點出4關鍵因素

鴻海8月營收4205.46億元　創歷年同期新高

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

狂！父子DIY樂高切水果驚百萬網　生產線「洗切剝」廚房一秒變工廠

「九澤CP」嗨唱《天黑請閉眼》　宣布重大消息：我們去註冊了!

精壯惡霸炫「大塊背肌」搖尾賣肉　網見這身材喊：跟牠打架我會輸！

當自家逛！女「變孕婦」竊63物品　損失近2萬...商家怒：她是有錢人

周湯豪S2O壓軸飆唱《帥到分手》　蕾菈DJ台驚喜合體酷炫...全場嗨翻

三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

沙國調降賣給亞洲的原油價　原油期貨跌至7月底來新低！

OK超商生存關鍵曝光！整面牆壁都是「它」：單月40萬入袋

108課綱商機正夯！三貝德虛實整合產業鏈　打造一條龍學習服務

寶齡富錦明日暫停交易　市場推估為上游廠商併購案

理財周刊／美大選出爐前　台股大箱型震盪

證交所：寶齡富錦重訊待公告　明日暫停交易

兒子生日看中「全聯夯品」僅79元！網讚CP值高：冷凍更好吃

8月出口首破300億美元大關改寫3驚奇　財部點出4關鍵因素

鴻海8月營收4205.46億元　創歷年同期新高

網紅大學被騙去做酒店！　揭「暗黑玩法」經紀人日薪破萬

中職／最不會吞K　陳傑憲：三振對我來說很丟臉

三大名師推薦熱門潛力股！缺貨受惠股、台積電供應鏈...6檔報你知

駁斥江啟臣「時機敏感」婉拒AIT邀約　國民黨：5立委仍在協調中

郭碧婷卸貨倒數！　婆婆向太證實「向佐已抵台隔離」破婚變謠言

貿易協定談不攏也非走不可！　強生：10月15日是最後期限

百萬YouTuber「跟親妹接吻」超開放　24hrs挑戰網看傻：竟然做了

中秋慶團圓...蘇澳漁會推限量「鱻宴集錦盒」　漁貨搶鮮購

砰一聲...10釣客人車遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及

中職／統一獅快談好林子豪　希望本周有結果

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

財經熱門新聞

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

國保欠款罰配偶　勞保局將挑200人、最高開罰1.5萬元　

信用卡停用勿忘4動作　確保錢沒溢繳給銀行！　

外資狂賣、新台幣卻升值！分析師曝「影響匯率」主因

全聯19元菇菇秒抓光！秒搶翻：乾煎就很讚

快晉升FIRE族群！4種訣竅更靠近退休生活

0056成分股　這15檔賺股息又賺價差

勞保年改退休金恐少3成　網友罵聲不斷

生華科新冠新藥治療病患5天康復　股價連2天漲停「申購抽中現賺9萬」

台積電一張43萬不貴　美媒三大理由：全球最重要公司

全聯便宜成超市霸主　網點名也「多虧他」

盤中零股交易上路　3分鐘搞懂

謝金河：台積電年薪2百萬的科技大軍　改變了南科及大台南命運！

小資族難存錢！她曝30k→150k「3階段收入」分配

更多熱門

相關新聞

iPhone 12無線充電結構曝光

iPhone 12無線充電結構曝光

iPhone 12又要有新規格了？綜合陸媒報導指出，Apple將在iPhone 12系列機款當中，採用全新的無線充電解決方案。根據微博爆料指出，iPhone 12系列機款，機背設計了一圈磁鐵，總計36顆，最大充電功率可達15W。

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

蘋果研發新一代眼動追踪技術　有效延長Apple Glass電池續航

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

Apple Watch 持續稱霸北美市場　第2季年增9％

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

彭博記者爆料！蘋果最快本周公布iPhone 12發表會日期

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

iPhone 12s傳明年第2季問世！續攻4G售價2.4萬　取代iPhone XR

關鍵字：

蘋果iPhone 12

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

和許維恩5個月就分手…前男友呂銳隔1年結婚了！

球王喬科維奇「打裁判」被退賽！無緣8強

工人搭捷運怕弄髒座位　獨坐水泥桶

快訊／阿嬌飯店出意外「頭部嚴重受傷」送醫！

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

「準新郎」求婚5分鐘後溺斃

滿分伴侶3星座曝！　牡羊「把你捧手心呵護」

國道摔出客運遭輾死！高雄女悲慘身世曝

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

打開外送箱　安全帽小童探頭送餐

新屋公設高「游泳池變蓄水池」　網曝14年屋CP值最高

即／宜蘭大溪漁港「落海人數增至7人」！4人無生命跡象

野生「零負評女神」現洲際棒球場

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

中槍後第1通電話竟是他！館長「羞愧又感動」

更多

最夯影音

更多
12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價

12歲代購賺百元9年後變少年董　自創潮牌月賣萬件擁破千萬身價
南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

南港女子在區間車博愛座放寵物　白鬍老翁怒抓走鼠籠遭揮拳猛打

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

阿伯暈倒路中...3車經過無人理會　暖外送員伸援手！下秒停車幫扶起

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

震撼！25公尺藍鯨現身雪梨近岸　躍出海面...官方：百年僅目擊3次

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面