2020年iPhone 12出貨量估6300萬至6800萬支　上市時間推遲4至6週

▲iPhone 12系列量產及上市時間將推遲超過4至6週。圖為iPhone 11系列。（圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／綜合報導

研調機構DIGITIMES Research調查，受到新冠肺炎疫情影響，蘋果2020年iPhone 12（暫稱）的全球出貨量預計將落在6300萬至6800萬支間，較去年iPhone 11系列同期的出貨量減少超過500萬支，量產及上市時間點將推遲超過4至6週。

DIGITIMES Research報告稱，2020年iPhone 12系列總出貨量將落在6300萬至6800萬支間，不過報告也指出，美國額外發放的失業救濟金額度多寡也將影響iPhone 12系列出貨規模，落差將高達500萬支。另一影響因素則為通訊軟體，若由騰訊開發的即時通訊軟體微信無法在中國的App Store上架或預裝於iPhone，則2020年iPhone總出貨將較原預估1.9億支減少近10%。

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除了為iPhone 12系列產品添增「海軍藍」新色外，蘋果也將為新機帶來許多規格升級，包括相機模組、顯示器及無線通訊模組。雖然系列產品都將具備臉部辨識Face ID功能並支援5G mmWave技術，但唯「Pro」機款配備ToF相機，後置相機廣角鏡頭也將升級為感測器移動的光學防手震。

DIGITIMES Research指出，鴻海及三星顯示器將是iPhone供應鏈的主要受益者，前者仍為主要機框製造及整機組裝業者，後者則為多款AMOLED面板的獨家供應商。