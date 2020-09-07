收入低想玩股票！專家曝理財「5大建議」超中肯：投資不是首選

▲專家分享投資理財的5大建議。（圖／pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

不管是中產階級、小資族還是低收入戶者，都一定對錢苦惱過。即使有多餘的錢投資，理財規劃沒做好，也可能對生活產生負擔。對此，財經作家畢德歐夫分享投資「理財5大建議」給讀者，認為這些都「沒有標準答案，但請一定量力而為」。

1.如果夫妻或你個人的收入就是整體社會平均值以上很多的人，如果還覺得錢不夠用，那可能是生活的品質拉太高，或者是對小孩的教育費用砸了太多，望子成龍、望女成鳳這是每個父母肯定有的想法，但如果你沒有量力而為，那當然還是造成重大財務負擔。

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2.如果收入在平均值以下或低很多的人，投資股票不是你的首選，花更大的心思去強化本業，或者是找到你的強項，趁早轉職也是一個好方式，當收入不穩定或者儲蓄不多的時候，買賣股票能賺，但很難「持續一直賺」。

3.很多消費習慣都是自己長期培養起來的，很多你覺得「真的很想買」的東西，其實沒有「真的那麼非不得已」。工作是為了追求更好的生活品質這句話是沒問題，但如果你追求現階段的生活品質，卻已經造成手頭有點緊，那很明顯就是「目前還不能享有這樣的品質」。能不能暫時委屈自己降一些下來，就看個人的自制力了。

4.投資看到人家賺到暴利，像是聽明牌或者聽朋友分析的頭頭是道，於是糊里糊塗就跑去買了，你不知道何時要收手，一檔接一檔，有一天一定踩到雷。當然，就炸了，而且最怕發生在50歲以後的中年。

5.投資理財的規劃是長期的，不是短期的賭賽馬，不要急著就把錢丟進市場，哪怕你決定要當個被動投資者，同樣也是深思熟慮，把各種情況細細算過，例如：緊急預備金幾個月？家中長輩未來一年內會不會突然要花不少錢？年輕人才剛開始被動投資結果交往對象說要結婚，度蜜月非要去歐洲不可，否則就要吵分手？這些都是比「股票要買哪一檔」重要更多的問題。