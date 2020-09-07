兒子生日看中「全聯夯品」僅79元！網讚CP值高：冷凍更好吃

▲全聯甜點大受民眾歡迎。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

為了繼續穩坐超市龍頭的寶座，全聯福利中心的商品推陳出新，同時也在烘焙、甜食上下足功夫，甚至常常與其他品牌聯手推出限定商品。日前有一名小朋友生日時，竟特別指定要買「We Sweet」出品的法式布蕾派，而大票網友得知後，也大誇這款甜食，可見其受歡迎的程度。

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▲法式布蕾派。（圖／原PO授權提供）

這名媽媽在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上，以「兒子指定的生日蛋糕」為題發文，從她PO出的照片可以發現，這款「We Sweet」出品的法式布蕾派除了淡黃色的外體，上頭還有些咖啡色的微焦痕跡，看起來特別可口。

▲法式布蕾派在線上購網站買的話，3個只要195元，平均1個只要65元。（圖／翻攝自「PX GO！全聯線上購」網站）

不少網友也紛紛留言回應，「兒子很識貨，這好吃」、「兒子很懂吃」、「兒子很會挑選，生日快樂」、「這好吃，常回購，CP值高」、「冷凍超好吃的」、「很實惠」、「兒子好省錢」、「這個好吃，CP值高」。

據悉，We Sweet是全聯的自有品牌，它曾在2018年時，被票選為10大夯品之一，深受民眾喜愛，不只法式布蕾派，冰心蛋糕捲、北海道雙重起士燒等甜品也相當暢銷。法式布蕾派一個只要79元，塔皮酥香而不膩，布蕾餡則如同烤布丁，充滿了奶香味，不少人都覺得是CP值很高的一款甜點。