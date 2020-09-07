台塑四寶8月營收859.86億元　月減6%終止連二升

▲台塑四寶公布最新財報。（資料照／記者余弦妙攝）

記者邱倢芯／台北報導

台塑四寶今（7）日公布8月營收，四大公司台塑、台塑化、台化、南亞等四大公司營收與7月相比表現下滑6%，8月合計營收為859.86億元，終止連續二個月成長。

台塑8月合併營業額146億2,249萬元，和2019年8月比較，減少了23 億2,743萬元，衰退13.7%。台塑認為，表現下滑的原因主要是受新冠肺炎疫情影響，需求萎縮，且同業新增產能開出，拖累石化產品價格，加上2020年8月杜拜原油及乙、丙烯現貨平均價格，分 別比去年同期低26%、19%及13%，因此台塑2020年8月各產品價格均比去年同期下跌，幅度介於5~43%。

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台塑石化2020年8月合併營業額301億6,951萬元，比2019年8月534億8,095萬元，減少233億1,144萬元，減幅43.6%。台塑石化表示，在銷量方面，8 月受新型冠狀病毒疫情影響，油品需求疲弱，原油平均煉製量324千桶/日，比2019年8月520千桶/日，減少196千桶/日。

在售價方面則是受2020年8月杜拜原油均價較去年同期減少15.1美元/桶，及外銷產品價差走弱影響，致油品平均售價較2019年8月減少19.5美元/桶。

南亞2020年8月合併營業額222億974萬元，與2019年8月比較，減少15.7億元，減幅6.61%，其中銷售量差增加9.6億元，銷售價差減少25.3億元。

台化2020年8月合併營業額189億8,410萬元比2019年8月的251億2,738萬元，營收減少61.4億元，衰退24.4%，其中量差減少18.2億元，售價差減少43.2億元。