世界首發！夏普自動除菌離子技術　有效消滅91.3％蜉蝣型新冠病毒

▲台灣夏普總經理張凱傑。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

夏普（Sharp）今（7）日舉辦台日國際記者會，宣布自動除菌離子(Plasmacluster)技術，證實可以在30秒內，有效消滅91.3％浮游於空氣中的新型冠狀病毒（COVID-19），而台灣夏普總經理張凱傑表示，看好自動除菌離子技術推動產品銷售，目標年底前全球累積銷售突破一億台。

夏普表示，這次與長崎大學感染症共同研究處教授安田二朗、南保明日香、島根大學醫學部教授吉山裕規共同製作搭載自動除菌離子(Plasmacluster)技術的病毒實驗裝置器，由感染研究世界權威的長崎大學協力，實驗證實夏普自動除菌離子可以減少91.3％浮游於空氣中的新型冠狀病毒。

請繼續往下閱讀...

夏普指出，新冠肺炎從2019年12月爆發疫情以來，截至今年8月，全球有超過2500萬人確診感染，死亡人數高達84萬，主要就是因為新型冠狀病毒具有極高的感染力，成為世界各國當前最迫切的社會問題。

夏普分享，自動除菌離子(Plasmacluster)技術其實在2004年就針對「貓冠狀病毒」進行實驗，並證實有效，隔年又對相同基因序列的新型冠狀病毒「SARS冠狀病毒 (SARS-CoV)」進行實驗，同樣證實有效，而這次發表對空氣中浮游的「新型冠狀病毒」進行實驗，也成功地證實有效。

長崎大學感染症共同研究處教授安田二朗表示，對於附著型新冠病毒，一般使用酒精或是屬於清潔劑的界面活性劑即可有效去除，但對於以懸浮粒子為媒介浮游於空氣中新型冠狀病毒，目前只能配戴醫療級口罩來隔絕感染。

安田二朗說明，這次成功驗證自動除菌離子技術(Plasmacluster)，有效讓空氣中浮游的新型冠狀病毒失去病毒活性，後續將會進一步進行驗證實驗報告的完善，未來將針對一般家庭、公共空間、醫療院所使用進行相關的研究。

台灣夏普總經理張凱傑補充，目前附著型新冠病毒的抑制較為容易，因此夏普首先針對全球還沒有解決方案的浮游型新冠病毒來進行驗證，意味著民眾原本購買帶有自動除菌離子技術的所有夏普產品都具有消滅新冠病毒的效用，但使用濃度和空間大小的搭配則有待後續的更多驗證數據報告。

張凱傑強調，今年受到疫情影響，上半年夏普相關產品在台灣的銷售已經呈現雙位數成長，截至今年4月，全球銷售數量已達9000萬台，現在看好自動除菌離子技術證實有效消滅蜉蝣於空氣中的新冠病毒，可望帶動產品銷售力道，目標年底前全球累積銷售突破一億台。