慘賠12.3億元！日本富豪盲目玩投資　自曝懊悔「永無止境」

記者張寧倢／綜合報導

日本時尚服飾電商「ZOZOTOWN」創辦人前澤友作（Yusaku Maezawa）6日在推特（twitter）上發文坦承，因為新冠肺炎的疫情使股市行情波動大，在不熟悉的反覆短線操作中，損失了44億日元（約新台幣12.3億元），「44億日元可以分給多少人？拯救多少人呢？」

▲日本百億富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）日前自曝炒短線慘賠44億日元。（圖／達志影像）

前澤友作的推文以「深刻反省」作為開頭，稱自己對新冠病毒所造成的市場波動視而不見，賠掉原本可以用來捐助他人的44億日元，陷入「永無止境」的懊悔，並誓言要透過事業來回收這筆損失。網友在推文底下的反應不一，有些人表示同情，有些人則對損失的程度感到敬畏。

這位超級富豪前澤友作，在今年《富比世》日本富豪榜中排名23名。據《彭博社》彙整的數據指出，前澤友作的淨資產，光是今年就縮水了約2.15億美元（約台幣63.5億元）至35億美元（約台幣1000億元）。

▲日本時尚網購平台ZOZOTOWN創辦人前澤友作即將搭乘「大獵鷹火箭」（Big Falcon Rocket, BFR）繞月球之旅。（圖／路透社）

日前，前澤友作大手筆預訂搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）的「大獵鷹火箭」（BFR）登月，44歲的他更公開徵求共度一生的伴侶與他一同在2023年成為第一批「月球觀光客」，後因遭到批評而取消計劃。