旺季效應＋華為管制禁令！　8月出口創歷年單月新高

▲根據財政部統計，8月出口311.7億美元，創歷年單月新高。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

財政部今（7）日公布8月海關進出口統計，隨著美國華為管制禁令帶動國內相關供應鏈趕工出貨，新興科技應用與遠距商機熱度有增無減，加上時序進入電子產品傳統旺季，以及國際原物料行情逐漸回穩，8月出口311.7億美元，年增8.3%，不僅創下歷年單月最高，同時也連續2個月出口正成長。

根據財政部8月海關進出口貿易初步統計，8月出口311.7億美元，創歷年單月新高，較上年同期月增8.3%；累計今年前8月出口2,173.8億元，較上年同期增加1.5%。

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觀察8月主要貨品出口中，電子零組件、資通與視聽產品規模值皆創單月新高，分別年增19.1%、21%，前者對總出口增幅貢獻達7個百分點；礦產品因需求尚未提振，廠商以設備歲修、減產因應，使得出口重挫56%，其餘傳統貨類跌幅皆明顯趨緩。累計1至8月以電子零組件、資通與視聽產品出口各增加19.4%、12.9%最佳，礦產品下挫4成 4最為疲弱。

展望未來，財政部表示，新冠肺炎疫情反覆不定，以及中美貿易與科技爭端，牽動全球經濟復甦步調，但隨中國大陸與歐美消費旺季來臨，宅經濟、5G通訊、高效能運算、人工智慧、物聯網等新興應用推展，國內半導體領導廠商的高階製程優勢，以及台商回流擴增國內產能的效應延續，國內出口可望逐季趨穩。