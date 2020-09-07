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考古隊發現埃及「2500年前墓穴」！出土13具完整木棺...從未打開過

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▲▼ 澳洲尼克爾森博物館（Nicholson Museum）150年古埃及「空棺」，驚現2500年歷史木乃伊遺骸。（圖／路透社）

▲埃及考古隊發現2500年前的完整棺木。（示意圖／路透社）

實習記者周依儒／綜合報導

埃及是四大古文明發源地之一，吸引許多考古學家到埃及探索古文明。日前一支考古隊伍就在埃及尼羅河三角州的吉薩省發現13具來自2500年前的木棺，且下葬至今都並未被打開過，也沒有遭到盜墓者破壞過，保存極為良好完整，就連棺材上的銘文都清晰可見。

綜合外媒報導，埃及政府的古文物部門（Ministry of Tourism and Antiquities）於當地時間6日表示，這支考古隊伍在吉薩省塞加拉地區發現一處約11公尺深的墓穴，裡面有13具保存完好的木頭棺材，同時也發現了3個密封的壁龕（牆上的凹陷空間）。

當局也指出，這些木棺和壁龕大約可以追溯到2500年前，且在這幾千年中完全沒有遭到盜墓者破壞、也沒有任何人打開過。部長阿那尼（Khaled al-Anany）指出，這是繼去年在南部盧克索市（Luxor）發現了30具埃及古棺木後，再一次在墓穴中發現數量如此多的木棺。

阿那尼也表示，這些木棺的保存狀態極為良好，不只從未被打開過，就連棺材上的銘文、彩繪的顏色都仍清晰可見，不過目前仍無法確切知道這些棺材的主人、身分和確切數量，未來還會繼續挖掘，希望可以發現更多東西。

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