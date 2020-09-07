海神爆裂狂掃！日九州釀48傷1死　「房屋扭曲60度」鹿兒島淪重災區

▲鹿兒島傳出第一起因海神颱風的死亡消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

強颱海神一路狂襲到日本九州南部，九州7縣6日晚間幾乎籠罩在暴風圈內，其所帶來的雨量、大浪，可能創下新紀錄。7日在鹿兒島傳出第一起海神颱風造成的死亡，一名70歲的婦女受傷後在送醫路途上不幸身亡。日本放送協會（NHK）報導，截至昨晚10時，福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等7縣發出避難（疏散）指示，共88萬戶184萬人被勸導避難。

根據《NHK》報導，海神颱風所帶來的驚人風雨，造成多處民宅毀壞，九州電力公司表示，受到海神的影響，截至昨晚10時，九州地區約有22萬770戶停電，其中鹿兒島縣約有20萬3340戶停電、宮崎縣約有1萬2600戶停電。其中7日午間，鹿兒島出現嚴重災情，包括土石流、路樹倒塌，而在宮崎縣也出現土石流造成4人失蹤，山口縣約有48人因風雨受傷。

海神颱風雖已往朝鮮半島前進，但暴風圈仍持續籠罩日本部分地區，約有36萬戶停電，自6日晚間開始帶來的豪大雨，至今約累積500毫米以上，宮崎縣政府表示，流經高千穗町的五瀨川於6日晚間9時，高千穗町音之谷吊橋水位觀測站觀測到河水可能已超過「氾濫危險水位」，水位可能還會再上升，呼籲民眾要提高警覺。

目前受到海神颱風影響，JR九州系取消了所有班次，預計將在8日開始陸續恢復，機場運輸部分，許多航班也被取消。