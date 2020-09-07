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影／曾聽明牌賠光錢！她月領30k...靠3必勝法「加薪10萬」：停損更重要

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記者林妤柔／綜合報導

小資女常認為沒錢投資，只能領死薪水過活，但其實認真理財，慢慢增加股票知識，也能翻轉人生。小資護理師余如盈在節目《雲端最有錢》中分享，自己最初從30k慢慢存錢，常在超市翻股票雜誌，最後產生興趣到鑽研，今年靠股票再領10萬，幫自己加薪。她也不藏私分享自己的投資三步驟，認為適當停損比停利來得重要。

余如盈表示，剛開始單身比較容易存錢，雖然月薪30k，但吃用都在醫院，住宿每月2000，一個月可存下25000。之後，就在超商看財經雜誌看出興趣，起初用60幾塊的價格買進台積電，80幾塊就賣掉，然後每個月存錢買鴻海零股，經歷過一段賺錢的時光。

▲▼ 。（圖／雲端最有錢）

請繼續往下閱讀...

▲投資達人對小資族的投資建議。（圖／翻攝自雲端最有錢）

之後上免費當沖課程，投資老師推薦本盟（1475），買完就被關在山頂，而且本盟還是用融資買的，把台積電賺到的錢全賠了。余如盈認為，繳完學費後，發現期貨比較好做，就開始研究籌碼、做個股期，只要掌握好槓桿部分就會獲利。而她也分享投資三步驟。

第一步驟：找產業
觀察新聞和趨勢，靠籌碼軟體觀察投信在買什麼，余如盈認為目前的趨勢主要在防疫概念和傳產

第二步驟：選股、找進場點
余如盈分享，當三大法人連續三天買超，或是遇到關鍵分點，例如公司附近證券商分點都有買，就會注意。她的進場時機是買黑不買紅，或等待月線上彎。

第三步驟：出場點
當三大法人大賣，或關鍵分點開始賣，就是出場時機。余如盈提醒，停利、停損點也要設好，停利時機是20%~30%，停損時機則在10%。

分析師陳威良補充，選標的或個股期貨，如果是從三大法人觀察，可以更聚焦在投信，外資適合波段式推升力道，自營商常配合權證，可能今天買、明天賣，投信買盤延續力、賣壓延續力都比較清楚，適合當指標。

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